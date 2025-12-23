$42.250.09
Ексклюзив
06:30 • 4118 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 18652 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 33354 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 47391 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 32999 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 30072 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 27130 перегляди
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 24653 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21493 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18635 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В ніч на 23 грудня російські БПЛА атакували південь Одещини, пошкодивши енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджено цивільний суховантаж, складські приміщення, дахи та вікна у 122 приватних будинках та трьох багатоповерхівках, а також гараж.

БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
Фото: t.me/odeskaODA

У ніч на 23 грудня росіяни здійснили масовану атаку ударними БПЛА по півдню Одещини - зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Також зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж: всі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення. У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей

 - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці обстрілів працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнюють постійні повітряні тривоги.

Нагадаємо

Ввечері у понеділок, 22 грудня, росіяни атакували Одесу ударними БПЛА, пошкодивши припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса