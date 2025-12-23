БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
Київ • УНН
В ніч на 23 грудня російські БПЛА атакували південь Одещини, пошкодивши енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджено цивільний суховантаж, складські приміщення, дахи та вікна у 122 приватних будинках та трьох багатоповерхівках, а також гараж.
У ніч на 23 грудня росіяни здійснили масовану атаку ударними БПЛА по півдню Одещини - зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Також зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж: всі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.
В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення. У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей
Наразі на місці обстрілів працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнюють постійні повітряні тривоги.
Нагадаємо
Ввечері у понеділок, 22 грудня, росіяни атакували Одесу ударними БПЛА, пошкодивши припортову інфраструктуру та цивільне судно.