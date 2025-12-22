Атака на Одесу: ворог пошкодив припортову інфраструктуру та цивільне судно

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 4370 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 11621 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24778 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 19514 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20936 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 22204 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20801 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20522 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17856 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13629 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32811 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 7636 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 18354 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11003 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 11197 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24781 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32894 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 63755 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 85724 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 120364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Руслан Стефанчук
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 3886 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11061 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35481 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32951 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 35017 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
Instagram

Атака на Одесу: ворог пошкодив припортову інфраструктуру та цивільне судно

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Ввечері 22 грудня ворог атакував Одесу ударними БпЛА, пошкодивши припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформації про постраждалих не надходило.

Атака на Одесу: ворог пошкодив припортову інфраструктуру та цивільне судно

Ввечері у понеділок, 22 грудня, ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила

- розповів Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували енергетичну та промислову інфраструктуру Одеської області. Було пошкоджено об’єкт енергетики з подальшим загорянням, одна людина постраждала.

Нічна атака на Одесу: пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранений – МВА22.12.25, 07:44 • 3722 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеса