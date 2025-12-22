Атака на Одесу: ворог пошкодив припортову інфраструктуру та цивільне судно
Київ • УНН
Ввечері 22 грудня ворог атакував Одесу ударними БпЛА, пошкодивши припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформації про постраждалих не надходило.
Ввечері у понеділок, 22 грудня, ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила
Нагадаємо
У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували енергетичну та промислову інфраструктуру Одеської області. Було пошкоджено об’єкт енергетики з подальшим загорянням, одна людина постраждала.
