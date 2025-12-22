Нічна атака на Одесу: пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранений – МВА
Київ • УНН
Внаслідок двох нічних атак на Одесу 22 грудня пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина району залишилася без електропостачання, 30-річний чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями середньої тяжкості.
У ніч проти 22 грудня російські війська здійснили дві серії атак на Одесу. Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, під ударом опинився один із об'єктів життєзабезпечення міста, пише УНН.
Деталі
Через пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури частина одного з районів Одеси тимчасово залишилася без електропостачання. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна у житловому будинку.
Внаслідок обстрілу травми отримав 30-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.
Наразі на місцях влучань працюють комунальні служби, ліквідовуючи наслідки атак та відновлюючи живлення для знеструмлених абонентів. Очільник МВА подякував фахівцям за оперативну роботу в надскладних умовах.
