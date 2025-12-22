Нічна атака на Одесу: пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранений – МВА

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 10285 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 20121 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 25917 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 34338 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 33835 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 45549 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 70518 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 79664 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45308 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38462 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21 грудня, 19:45 • 4288 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 11346 перегляди
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит01:43 • 3238 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 6984 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 10504 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 23382 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 46074 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 79664 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 117132 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 86222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 18571 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 20338 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 32536 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 55414 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 38173 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа

Нічна атака на Одесу: пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранений – МВА

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Внаслідок двох нічних атак на Одесу 22 грудня пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина району залишилася без електропостачання, 30-річний чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями середньої тяжкості.

Нічна атака на Одесу: пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранений – МВА

У ніч проти 22 грудня російські війська здійснили дві серії атак на Одесу. Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, під ударом опинився один із об'єктів життєзабезпечення міста, пише УНН.

Деталі

Через пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури частина одного з районів Одеси тимчасово залишилася без електропостачання. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна у житловому будинку.

За попередньою інформацією, внаслідок двох ворожих атак протягом ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів 

– написав Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу травми отримав 30-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

Наразі на місцях влучань працюють комунальні служби, ліквідовуючи наслідки атак та відновлюючи живлення для знеструмлених абонентів. Очільник МВА подякував фахівцям за оперативну роботу в надскладних умовах.

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19.12.25, 23:10 • 9193 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак