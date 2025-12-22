$42.340.00
Ночная атака на Одессу: повреждена критическая инфраструктура, есть раненый – ГВА

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В результате двух ночных атак на Одессу 22 декабря поврежден объект критической инфраструктуры. Часть района осталась без электроснабжения, 30-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями средней тяжести.

Ночная атака на Одессу: повреждена критическая инфраструктура, есть раненый – ГВА

В ночь на 22 декабря российские войска совершили две серии атак на Одессу. Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, под ударом оказался один из объектов жизнеобеспечения города, пишет УНН.

Подробности

Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры часть одного из районов Одессы временно осталась без электроснабжения. Кроме того, взрывной волной выбило окна в жилом доме.

По предварительной информации, в результате двух вражеских атак в течение ночи поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов 

– написал Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В результате обстрела травмы получил 30-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас на местах попаданий работают коммунальные службы, ликвидируя последствия атак и восстанавливая питание для обесточенных абонентов. Глава ГВА поблагодарил специалистов за оперативную работу в сверхсложных условиях.

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сергей Лысак