РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых

15:48 • 12113 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 22140 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 20876 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 38159 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 29911 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17522 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18381 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13870 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28404 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11629 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 38159 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28404 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 37603 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 33466 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 59389 просмотра
РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Вечером 19 декабря армия РФ атаковала баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате удара погибли семь человек, еще 15 получили ранения.

РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых

вечером 19 декабря армия РФ нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате атаки погибли семь человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Подробности 

Олег Кипер написал в своем Telegram, что вечером 19 декабря враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке.

По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

- говорится в сообщении. 

По словам главы Одесской ОВА, работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Атака рф на Одессу: есть повреждения на железной дороге и вокзале, ранена сотрудница, в городе 65 тысяч без света, а 85 тысяч - без тепла19.12.25, 10:34 • 3990 просмотров

Напомним

Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.  

Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото19.12.25, 13:26 • 18380 просмотров

Вита Зеленецкая

