РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых
Вечером 19 декабря армия РФ атаковала баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате удара погибли семь человек, еще 15 получили ранения.
вечером 19 декабря армия РФ нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате атаки погибли семь человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Подробности
Олег Кипер написал в своем Telegram, что вечером 19 декабря враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке.
По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
По словам главы Одесской ОВА, работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.
Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.
