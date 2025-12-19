Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото
Киев • УНН
По данным ГСЧС, в пожарных частях Одессы круглосуточно работают "Пункты несокрушимости": свет, тепло, вода и помощь тем, кто в этом нуждается.
Одесса неделю живет без света, а кое-где и без воды. В ГСЧС назвали этот период "неделей несокрушимости" и показали, как держится город, передает УНН.
Неделя несокрушимости: с 12 декабря Одесса без света, кое-где — без воды. Трудно. Но город держится! На помощь одесситам приехали спасатели из разных областей Украины. В районах, где нет воды, размещены автоцистерны с питьевой и технической водой
В Одессе школы работают в смешанном формате
Как сообщил вице-мэр Одессы Константин Талалаев, по рекомендациям городской военной администрации Одессы и Департамента образования и науки Одесского городского совета, утром директорам учебных заведений было направлено сообщение с просьбой самостоятельно определить оптимальный формат обучения.
Смешанный формат обучения предусматривает сочетание очных занятий с дистанционными. Каждый директор принимает решение в зависимости от ситуации в своем районе.
Как организовано обучение:
▪️ синхронная модель: после завершения воздушной тревоги учителя присылают ученикам ссылки для подключения к онлайн-занятию. При наличии света и интернета дети могут участвовать в обучении в реальном времени.
▪️ асинхронная модель: если стабильной связи нет, ученики получают задания через мессенджеры или Google Classroom. Выполненные работы они обсуждают с учителем после возвращения в школу.
Кроме того, в школах, гимназиях, лицеях и учреждениях внешкольного образования работают дежурные группы. Это дает возможность родителям оставить детей в коллективе под присмотром педагогов. Таким образом, каждый ребенок может продолжать обучение — независимо от обстоятельств.
