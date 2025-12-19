Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото

$42.340.00
12:39 • 1250 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 1726 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 1576 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 6374 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 4076 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 4964 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 19242 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 19918 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19537 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22925 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 21235 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 8444 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 12807 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 7064 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 8558 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 6380 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 8734 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 19243 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 46759 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 36733 просмотра
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 54703 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 36742 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 35404 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 41839 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46876 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

По данным ГСЧС, в пожарных частях Одессы круглосуточно работают "Пункты несокрушимости": свет, тепло, вода и помощь тем, кто в этом нуждается.

Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото

Одесса неделю живет без света, а кое-где и без воды. В ГСЧС назвали этот период "неделей несокрушимости" и показали, как держится город, передает УНН.

Неделя несокрушимости: с 12 декабря Одесса без света, кое-где — без воды. Трудно. Но город держится! На помощь одесситам приехали спасатели из разных областей Украины. В районах, где нет воды, размещены автоцистерны с питьевой и технической водой 

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в пожарных частях города круглосуточно работают "Пункты несокрушимости": свет, тепло, вода и помощь тем, кто в этом нуждается.

В Одессе школы работают в смешанном формате

Как сообщил вице-мэр Одессы Константин Талалаев, по рекомендациям городской военной администрации Одессы и Департамента образования и науки Одесского городского совета, утром директорам учебных заведений было направлено сообщение с просьбой самостоятельно определить оптимальный формат обучения.

Смешанный формат обучения предусматривает сочетание очных занятий с дистанционными. Каждый директор принимает решение в зависимости от ситуации в своем районе.

Как организовано обучение:

▪️ синхронная модель: после завершения воздушной тревоги учителя присылают ученикам ссылки для подключения к онлайн-занятию. При наличии света и интернета дети могут участвовать в обучении в реальном времени.

▪️ асинхронная модель: если стабильной связи нет, ученики получают задания через мессенджеры или Google Classroom. Выполненные работы они обсуждают с учителем после возвращения в школу.

Кроме того, в школах, гимназиях, лицеях и учреждениях внешкольного образования работают дежурные группы. Это дает возможность родителям оставить детей в коллективе под присмотром педагогов. Таким образом, каждый ребенок может продолжать обучение — независимо от обстоятельств.

Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня17.12.25, 14:00 • 3283 просмотра

Антонина Туманова

