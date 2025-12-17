Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесской области, получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня - написал Кипер в соцсетях.

Соответствующее решение, по его словам, принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области", - указал Кипер.

По его словам, отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, главам общин и органам Нацполиции "провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры".

"Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учреждения образования, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - отметил Кипер.

Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА