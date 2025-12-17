$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 3022 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 5106 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 7156 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 11466 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16020 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 15345 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26158 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44986 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36916 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37637 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Графіки відключень електроенергії
Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.

Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня

Атака рф на енергетику в Одеській області призвела до надзвичайної ситуації державного рівня, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня

- написав Кіпер у соцмережах.

Відповідне рішення, з його слів, ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області", - вказав Кіпер.

За його словами, окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Нацполіції "провести профілактичну та роз'яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури".

"Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - зазначив Кіпер.

Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17.12.25, 12:06 • 3622 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
