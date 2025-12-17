Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня

Атака рф на енергетику в Одеській області призвела до надзвичайної ситуації державного рівня, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня - написав Кіпер у соцмережах.

Відповідне рішення, з його слів, ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області", - вказав Кіпер.

За його словами, окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Нацполіції "провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури".

"Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - зазначив Кіпер.

Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА