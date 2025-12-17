Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА

В Одеській області за останні 4 доби енергетики відновили технічну можливість заживити 583,7 тисяч осель. Однак попри те, що вдалось повністю заживити всю критичну інфраструктуру в регіоні, через масштабні пошкодження енергосистеми нема можливості підключити одночасно всіх користувачів електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

За словами Кіпера, на даний момент без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів. Водночас фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках.

Прошу мешканців після появи світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині без електропостачання залишаються близько 32 тисяч споживачів. Водночас близько 400 тис. абонентів страждають від відключень щодня через масовані російські обстріли.