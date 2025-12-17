$42.180.06
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 10714 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 11042 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 22728 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 42152 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 35155 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 36633 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31277 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28508 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28992 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 87876 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА

Київ • УНН

 • 42 перегляди

В Одеській області за 4 доби енергетики відновили технічну можливість заживити 583,7 тисяч осель. Попри це, 32,3 тисячі споживачів тимчасово залишаються без напруги через масштабні пошкодження енергосистеми.

Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА

В Одеській області за останні 4 доби енергетики відновили технічну можливість заживити 583,7 тисяч осель. Однак попри те, що вдалось повністю заживити всю критичну інфраструктуру в регіоні, через масштабні пошкодження енергосистеми нема можливості підключити одночасно всіх користувачів електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

За словами Кіпера, на даний момент без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів. Водночас фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках.

Прошу мешканців після появи світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині без електропостачання залишаються близько 32 тисяч споживачів. Водночас близько 400 тис. абонентів страждають від відключень щодня через масовані російські обстріли.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
ДТЕК