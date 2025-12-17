Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА

В Одесской области за последние 4 суток энергетики восстановили техническую возможность запитать 583,7 тысяч домов. Однако, несмотря на то, что удалось полностью запитать всю критическую инфраструктуру в регионе, из-за масштабных повреждений энергосистемы нет возможности подключить одновременно всех пользователей электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

По словам Кипера, на данный момент без напряжения временно остаются еще 32,3 тысячи потребителей. В то же время специалисты ДТЭК Одесские электросети работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить свет во всех домах.

Прошу жителей после появления света включать приборы постепенно и по возможности ограничить использование энергоемкой техники - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области без электроснабжения остаются около 32 тысяч потребителей. В то же время около 400 тыс. абонентов страдают от отключений ежедневно из-за массированных российских обстрелов.