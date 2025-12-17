Удари рф по енергетиці щодня залишають без світла до 400 тис. абонентів, на Одещині вже майже повернули електрику - Міненерго

росія продовжує атаки на енергетику в Україні і вночі вдарив по Дніпропетровщині, але усім уже повернули світло, без електропостачання на Одещині досі близько 32 тисяч споживачів, і через системні обстріли з боку рф у середньому щодня без світла близько 400 тис. абонентів, тим часом графіки відключення тривають, повідомили у середу у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворожі обстріли

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні атаки росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область. Усі споживачі заживлені", - повідомили в Міненерго.

За даними Міненерго, тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок масованих атак 13 і 14 грудня. Як зазначили в Укренерго, більшість знеструмлених внаслідок масованих ракетно-дронових атак споживачів на Одещині уже заживлена. "Станом на ранок електропостачання очікують близько 32 тисяч абонентів", - ідеться у повідомленні Міненерго.

"Через системні обстріли з боку рф у середньому щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах. Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності ворожих ударів", - повідомили у Міненерго.

Як зазначили у Міненерго, "росія продовжує атакувати електростанції, а також об’єкти передачі й розподілу електроенергії, що ускладнює та подовжує процес відновлення". "Водночас ремонтні роботи тривають безперервно, що дозволяє утримувати ситуацію в енергосистемі контрольованою", зауважили у міністерстві.

Графіки відключень

За даними Укренерго, "у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення".

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Закликаємо максимально обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години після 23:00", - наголосили у Міненерго.

Як зазначили у міністерстві, "за результатами перегляду переліків вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що сприятиме скороченню тривалості графіків відключень для населення та промисловості".

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 17 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2,2% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Причина - хмарна погода у більшості регіонів України, а також менший, порівняно з попередньою добою, обсяг застосованих заходів обмеження споживання.

16 грудня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й попереднього дня.