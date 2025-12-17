Удары рф по энергетике ежедневно оставляют без света до 400 тыс. абонентов, в Одесской области уже почти вернули электричество - Минэнерго

Россия продолжает атаки на энергетику в Украине и ночью ударила по Днепропетровщине, но всем уже вернули свет, без электроснабжения в Одесской области до сих пор около 32 тысяч потребителей, и из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без света около 400 тыс. абонентов, тем временем графики отключения продолжаются, сообщили в среду в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Все потребители запитаны", - сообщили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, продолжаются аварийно-восстановительные работы в Одесской области, которая получила значительные повреждения в результате массированных атак 13 и 14 декабря. Как отметили в Укрэнерго, большинство обесточенных в результате массированных ракетно-дроновых атак потребителей в Одесской области уже запитаны. "По состоянию на утро электроснабжения ожидают около 32 тысяч абонентов", - говорится в сообщении Минэнерго.

"Из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах. Количество обесточенных абонентов меняется в зависимости от интенсивности вражеских ударов", - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Минэнерго, "Россия продолжает атаковать электростанции, а также объекты передачи и распределения электроэнергии, что усложняет и продлевает процесс восстановления". "В то же время ремонтные работы продолжаются непрерывно, что позволяет удерживать ситуацию в энергосистеме контролируемой", отметили в министерстве.

Графики отключений

По данным Укрэнерго, "в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения".

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Призываем максимально ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00", - подчеркнули в Минэнерго.

Как отметили в министерстве, "по результатам пересмотра перечней удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности, что будет способствовать сокращению продолжительности графиков отключений для населения и промышленности".

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,2% выше, чем в это время предыдущего дня. Причина - облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных мер ограничения потребления.

16 декабря суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и предыдущего дня.