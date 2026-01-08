$42.720.15
49.920.12
ukenru
06:38 • 1626 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 11213 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 22619 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 28856 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 23476 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 24678 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 26138 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 35562 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27 • 28541 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 30104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем ППО Raven, розроблених спеціально для України. Найближчим часом очікується поставка прототипів систем ППО Gravehawk.

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Фото: ukdefencejournal.org

Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем ППО Raven. Найближчим часом очікується поставка ще кількох одиниць прототипів систем ППО Gravehawk. Про це повідомляє УНН з посиланням на ukdefencejournal.org.

Деталі

Міністерство оборони Великої Британії у відповідь на запит депутата парламенту Бена Обезе-Джекті заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.

Додатково

Система ППО Raven була розроблена спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертольотів, з обмеженою здатністю до ураження крилатих ракет.

Gravehawk - це спільна британсько-данська система, яка використовує існуючі українські ракети "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) в наземному режимі.

Нагадаємо

Велика Британія та Франція надішлють до 15 000 солдатів для захисту України у разі ухвалення мирної угоди. Це набагато менше, ніж очікувалося.

Євген Устименко

