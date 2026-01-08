Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Київ • УНН
Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем ППО Raven, розроблених спеціально для України. Найближчим часом очікується поставка прототипів систем ППО Gravehawk.
Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем ППО Raven. Найближчим часом очікується поставка ще кількох одиниць прототипів систем ППО Gravehawk. Про це повідомляє УНН з посиланням на ukdefencejournal.org.
Деталі
Міністерство оборони Великої Британії у відповідь на запит депутата парламенту Бена Обезе-Джекті заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.
Додатково
Система ППО Raven була розроблена спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертольотів, з обмеженою здатністю до ураження крилатих ракет.
Gravehawk - це спільна британсько-данська система, яка використовує існуючі українські ракети "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) в наземному режимі.
Нагадаємо
Велика Британія та Франція надішлють до 15 000 солдатів для захисту України у разі ухвалення мирної угоди. Це набагато менше, ніж очікувалося.