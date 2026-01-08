$42.560.14
Британія та Франція планують відправити до України не більше 15 000 військових після мирної угоди - The Times

Київ • УНН

Велика Британія та Франція планують направити до 15 000 солдатів для захисту України після укладення мирної угоди. Ця кількість значно менша за початкові пропозиції, що пов'язано з обмеженими ресурсами.

Велика Британія та Франція надішлють до 15 000 солдатів для захисту України у разі ухвалення мирної угоди, що набагато менше, ніж очікувалося. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що спочатку військове керівництво Британії пропонувало направити 10 000 військовослужбовців у складі ширшої Коаліції охочих чисельністю 64 000 осіб, але Міністерство оборони визнало це неприйнятним, враховуючи нинішній розмір британської армії.

Буде розгорнуто менше 7 500 британських солдатів, хоча очікується, що ця цифра також буде важкою для Великої Британії, яка має лише близько 71 000 навчених військовослужбовців у регулярній армії

- цитує видання два військові джерела.

Вказується, що Франція - єдина інша країна, яка зобов'язалася направити солдатів до України, і очікується, що вона становитиме решту розгорнутого контингенту "у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту".

Кілька джерел припустили, що навіть загальна чисельність у 15 000 осіб є оптимістичною. Військове джерело додало, що Німеччина готова розгорнути сили поблизу України, можливо, у Польщі чи Румунії

- йдеться у статті.

Водночас, за інформацією ЗМІ у дипломатичному середовищі, різні сценарії можуть передбачати різну кількість військовослужбовців, залежно від результату мирних переговорів.

Нагадаємо

Після підписання мирної угоди Велика Британія та Франція планують створити в Україні військові центри та розгорнути свої війська, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

