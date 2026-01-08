$42.560.14
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 13555 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 20858 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 17194 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 19820 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 23123 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 30413 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 26905 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20024 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Великобритания и Франция планируют направить до 15 000 солдат для защиты Украины после заключения мирного соглашения. Это количество значительно меньше первоначальных предложений, что связано с ограниченными ресурсами.

Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times

Великобритания и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что изначально военное руководство Британии предлагало направить 10 000 военнослужащих в составе более широкой Коалиции желающих численностью 64 000 человек, но Министерство обороны сочло это неприемлемым, учитывая нынешний размер британской армии.

Будет развернуто менее 7 500 британских солдат, хотя ожидается, что эта цифра также будет тяжелой для Великобритании, которая имеет лишь около 71 000 обученных военнослужащих в регулярной армии

- цитирует издание два военных источника.

Указывается, что Франция - единственная другая страна, которая обязалась направить солдат в Украину, и ожидается, что она составит остальную часть развернутого контингента "в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта".

Несколько источников предположили, что даже общая численность в 15 000 человек является оптимистичной. Военный источник добавил, что Германия готова развернуть силы вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии

- говорится в статье.

В то же время, по информации СМИ в дипломатической среде, различные сценарии могут предусматривать разное количество военнослужащих, в зависимости от результата мирных переговоров.

Напомним

После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Таймс
Франция
Великобритания
Украина