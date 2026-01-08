Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times
Киев • УНН
Великобритания и Франция планируют направить до 15 000 солдат для защиты Украины после заключения мирного соглашения. Это количество значительно меньше первоначальных предложений, что связано с ограниченными ресурсами.
Великобритания и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что изначально военное руководство Британии предлагало направить 10 000 военнослужащих в составе более широкой Коалиции желающих численностью 64 000 человек, но Министерство обороны сочло это неприемлемым, учитывая нынешний размер британской армии.
Будет развернуто менее 7 500 британских солдат, хотя ожидается, что эта цифра также будет тяжелой для Великобритании, которая имеет лишь около 71 000 обученных военнослужащих в регулярной армии
Указывается, что Франция - единственная другая страна, которая обязалась направить солдат в Украину, и ожидается, что она составит остальную часть развернутого контингента "в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта".
Несколько источников предположили, что даже общая численность в 15 000 человек является оптимистичной. Военный источник добавил, что Германия готова развернуть силы вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии
В то же время, по информации СМИ в дипломатической среде, различные сценарии могут предусматривать разное количество военнослужащих, в зависимости от результата мирных переговоров.
Напомним
После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
