Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер

Після підписання мирної угоди Велика Британія та Франція планують створити в Україні військові центри та розгорнути свої війська, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає УНН.

Деталі

"Ми провели дуже конструктивну зустріч, яка базувалася на чудових результатах, досягнутих у переговорах протягом останніх днів і тижнів. Мета "коаліції охочих" - допомогти досягти тривалого миру і співпрацювати з США, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Сьогоднішня спільна декларація чітко це зазначає. Крім того, разом із президентом Зеленським і президентом Макроном,

Сьогодні ми пішли ще далі. Ми підписали декларацію про наміри щодо розгортання військ в Україні в разі укладення мирної угоди - сказав Стармер.

Він наголосив, що угода відкриває шлях для створення правової бази, за якої британські, французькі та партнерські війська могли б діяти на території України, забезпечуючи безпеку повітряного та морського простору України

"Сьогодні ми детально обговорили ці питання. Тому я можу сказати, що після припинення вогню. Велика Британія та Франція створять "військові центри" по всій Україні і побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України. Ми також домовилися про подальші важливі кроки. По-перше, ми братимемо участь у моніторингу та верифікації будь-якого припинення вогню під керівництвом США. По-друге, ми підтримуватимемо довгострокове постачання озброєння для оборони України. І по-третє, ми будемо працювати над зобов'язаннями, що мають обов'язкову силу, щоб підтримати Україну в разі майбутнього збройного нападу з боку росії. Йдеться про створення практичних основ, на яких буде базуватися мир. Але ми зможемо досягти мирної угоди лише в тому випадку, якщо путін буде готовий піти на компроміси", - додав Стармер.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих".