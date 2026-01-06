$42.420.13
19:00 • 2916 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 13385 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 58464 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 93256 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 53531 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 72142 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 57759 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 79868 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 151042 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 60490 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Великобритания и Франция планируют создать военные центры и развернуть свои войска в Украине после подписания мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это соглашение открывает путь для создания правовой базы, при которой британские, французские и партнерские войска могли бы действовать на территории Украины.

Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер

После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН.

Подробности

"Мы провели очень конструктивную встречу, которая основывалась на отличных результатах, достигнутых в переговорах в течение последних дней и недель. Цель "коалиции желающих" — помочь достичь длительного мира и сотрудничать с США, чтобы гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Сегодняшняя совместная декларация четко это отмечает. Кроме того, вместе с президентом Зеленским и президентом Макроном,

Сегодня мы пошли еще дальше. Мы подписали декларацию о намерениях по развертыванию войск в Украине в случае заключения мирного соглашения

— сказал Стармер.

Он подчеркнул, что соглашение открывает путь для создания правовой базы, при которой британские, французские и партнерские войска могли бы действовать на территории Украины, обеспечивая безопасность воздушного и морского пространства Украины

"Сегодня мы подробно обсудили эти вопросы. Поэтому я могу сказать, что после прекращения огня. Великобритания и Франция создадут "военные центры" по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военного оборудования для поддержки оборонных потребностей Украины. Мы также договорились о дальнейших важных шагах. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге и верификации любого прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочные поставки вооружения для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над обязательными обязательствами, чтобы поддержать Украину в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Речь идет о создании практических основ, на которых будет базироваться мир. Но мы сможем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы", — добавил Стармер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине после встречи "Коалиции желающих".

Павел Башинский

