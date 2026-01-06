Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер

После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН.

Подробности

"Мы провели очень конструктивную встречу, которая основывалась на отличных результатах, достигнутых в переговорах в течение последних дней и недель. Цель "коалиции желающих" — помочь достичь длительного мира и сотрудничать с США, чтобы гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Сегодняшняя совместная декларация четко это отмечает. Кроме того, вместе с президентом Зеленским и президентом Макроном,

Сегодня мы пошли еще дальше. Мы подписали декларацию о намерениях по развертыванию войск в Украине в случае заключения мирного соглашения — сказал Стармер.

Он подчеркнул, что соглашение открывает путь для создания правовой базы, при которой британские, французские и партнерские войска могли бы действовать на территории Украины, обеспечивая безопасность воздушного и морского пространства Украины

"Сегодня мы подробно обсудили эти вопросы. Поэтому я могу сказать, что после прекращения огня. Великобритания и Франция создадут "военные центры" по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военного оборудования для поддержки оборонных потребностей Украины. Мы также договорились о дальнейших важных шагах. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге и верификации любого прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочные поставки вооружения для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над обязательными обязательствами, чтобы поддержать Украину в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Речь идет о создании практических основ, на которых будет базироваться мир. Но мы сможем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы", — добавил Стармер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине после встречи "Коалиции желающих".