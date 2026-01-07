Министр обороны Британии анонсировал визит в Киев для обсуждения гарантий безопасности

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 8670 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 13334 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 12386 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 15572 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 19931 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26564 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25140 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 26378 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19197 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17764 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
91%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 38284 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24249 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19347 просмотра
Десант США захватывает российский танкер "Marinera" - Reuters7 января, 13:09 • 4770 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6666 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19425 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24331 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26562 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 71144 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 108612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6786 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 40084 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 59788 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 102168 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 93621 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
FIFA (серия видеоигр)

Министр обороны Британии анонсировал визит в Киев для обсуждения гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшее время посетит Киев. Он обсудит долгосрочную поддержку Украины вооружением и возможный контроль за прекращением огня.

Министр обороны Британии анонсировал визит в Киев для обсуждения гарантий безопасности

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «в ближайшее время» посетит Киев, чтобы продолжить обсуждение поддержки Украины в долгосрочном обеспечении вооружением и возможного контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Выступая перед депутатами, Хили сообщил, что спецпосланник США Стив Виткофф на встрече «Коалиции желающих» в Париже накануне предоставил «твердые обязательства» по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он «очень скоро отправится в Киев, чтобы продолжить эти обсуждения с украинскими политическими и военными лидерами».

«Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мирного соглашения можно достичь только в случае готовности Путина идти на компромиссы», - добавил он.

Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер06.01.26, 21:57 • 6292 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Джон Хили
Париж
Великобритания
Украина
Киев