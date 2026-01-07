Министр обороны Британии анонсировал визит в Киев для обсуждения гарантий безопасности
Министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшее время посетит Киев. Он обсудит долгосрочную поддержку Украины вооружением и возможный контроль за прекращением огня.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «в ближайшее время» посетит Киев, чтобы продолжить обсуждение поддержки Украины в долгосрочном обеспечении вооружением и возможного контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Выступая перед депутатами, Хили сообщил, что спецпосланник США Стив Виткофф на встрече «Коалиции желающих» в Париже накануне предоставил «твердые обязательства» по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он «очень скоро отправится в Киев, чтобы продолжить эти обсуждения с украинскими политическими и военными лидерами».
«Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мирного соглашения можно достичь только в случае готовности Путина идти на компромиссы», - добавил он.
