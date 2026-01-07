$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 8824 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 13460 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 12472 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 15655 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 19992 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 26637 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25189 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 26437 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19226 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17783 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Міністр оборони Британії анонсував візит до Києва для обговорення безпекових гарантій

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі найближчим часом відвідає Київ. Він обговорить довгострокову підтримку України озброєнням та можливий контроль за припиненням вогню.

Міністр оборони Британії анонсував візит до Києва для обговорення безпекових гарантій

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що "найближчим часом" відвідає Київ, щоб продовжити обговорення підтримки України у довгостроковому забезпеченні озброєнням та можливого контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Про це повідомляє повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед депутатами, Гілі повідомив, що спецпосланець США Стів Віткофф на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі напередодні надав "тверді зобов’язання" щодо гарантій безпеки для України. За його словами, він "дуже скоро вирушить до Києва, щоб продовжити ці обговорення з українськими політичними та військовими лідерами".

"Безпечна Європа потребує сильної України, але мирної угоди можна досягти лише в разі готовності путіна йти на компроміси", - додав він.

Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер06.01.26, 21:57 • 6296 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Стів Віткофф
Джон Гілі
Париж
Велика Британія
Україна
Київ