Міністр оборони Британії анонсував візит до Києва для обговорення безпекових гарантій
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі найближчим часом відвідає Київ. Він обговорить довгострокову підтримку України озброєнням та можливий контроль за припиненням вогню.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що "найближчим часом" відвідає Київ, щоб продовжити обговорення підтримки України у довгостроковому забезпеченні озброєнням та можливого контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Про це повідомляє повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Виступаючи перед депутатами, Гілі повідомив, що спецпосланець США Стів Віткофф на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі напередодні надав "тверді зобов’язання" щодо гарантій безпеки для України. За його словами, він "дуже скоро вирушить до Києва, щоб продовжити ці обговорення з українськими політичними та військовими лідерами".
"Безпечна Європа потребує сильної України, але мирної угоди можна досягти лише в разі готовності путіна йти на компроміси", - додав він.
Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер06.01.26, 21:57 • 6296 переглядiв