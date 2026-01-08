На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі
Київ • УНН
NASA оцінює можливість дострокового завершення місії Crew-11 на Міжнародній космічній станції через медичні проблеми одного з астронавтів. Про це повідомляє Space, передає УНН.
Деталі
У середу вдень (7 січня) NASA оголосило про перенесення запланованого на четвер (8 січня) виходу у відкритий космос за межі МКС через "медичні проблеми" астронавта. Агентство не назвало ім'я астронавта та не поділилися деталями про його стан, посилаючись на проблеми конфіденційності, але зазначило, що ситуація стабільна - пише видання.
Однак, попри стабільний стан астронавта, NASA заявило, що розглядає всі можливі сценарії, включно з достроковим поверненням екіпажу на Землю.
Безпечне проведення наших місій є нашим головним пріоритетом, і ми активно оцінюємо всі варіанти, включаючи можливість дострокового завершення місії Crew-11. Це ситуації, до яких NASA та наші партнери готуються та тренуються безпечно їх виконувати. Ми надамо подальші оновлення протягом наступних 24 годин
Crew-11 - це остання місія астронавтів SpaceX на МКС, до складу якої входять Зена Кардман та Майкл Фінке з NASA, японський астронавт Кімія Юї та Олег Платонов з російського космічного агентства "роскосмос".
