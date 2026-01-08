На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі

$42.720.15
Ексклюзив
13:48 • 374 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
13:23 • 2840 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 4486 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 6478 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 14184 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 11890 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 46312 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 36808 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 37633 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44970 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
Публікації
Ексклюзиви
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 10978 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 27058 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 26049 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 23432 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 25460 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
13:48 • 374 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 59661 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 64608 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 67657 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 106982 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Запорізька область
Львівська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 23498 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 33805 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 59248 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 78563 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 120187 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі

Київ • УНН

 • 96 перегляди

NASA оцінює можливість дострокового завершення місії Crew-11 на МКС через медичні проблеми одного з астронавтів. Агентство перенесло вихід у відкритий космос та розглядає повернення екіпажу на Землю.

На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі

NASA оцінює можливість дострокового завершення місії Crew-11 на Міжнародній космічній станції через медичні проблеми одного з астронавтів. Про це повідомляє Space, передає УНН.

Деталі

У середу вдень (7 січня) NASA оголосило про перенесення запланованого на четвер (8 січня) виходу у відкритий космос за межі МКС через "медичні проблеми" астронавта. Агентство не назвало ім'я астронавта та не поділилися деталями про його стан, посилаючись на проблеми конфіденційності, але зазначило, що ситуація стабільна - пише видання.

Однак, попри стабільний стан астронавта, NASA заявило, що розглядає всі можливі сценарії, включно з достроковим поверненням екіпажу на Землю.

Безпечне проведення наших місій є нашим головним пріоритетом, і ми активно оцінюємо всі варіанти, включаючи можливість дострокового завершення місії Crew-11. Це ситуації, до яких NASA та наші партнери готуються та тренуються безпечно їх виконувати. Ми надамо подальші оновлення протягом наступних 24 годин

 - йдеться в оновленні, надісланому електронною поштою, за словами видання.

Деталі

Crew-11 - це остання місія астронавтів SpaceX на МКС, до складу якої входять Зена Кардман та Майкл Фінке з NASA, японський астронавт Кімія Юї та Олег Платонов з російського космічного агентства "роскосмос".

Нагадаємо

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.

Алла Кіосак

Новини Світу Технології
SpaceX
Марс
NASA