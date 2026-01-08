МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью. Выезд возможен через аэропорт Тегерана и пограничные пункты с Арменией и Турцией.
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью, пишет УНН.
В связи с осложнением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана
Как сообщили в МИД, сейчас выезд из страны возможен через следующие пункты пропуска:
- международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);
- пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак;
- пограничный пункт пропуска на границе с Турцией – Базорган/Сероу.
"При этом просим соблюдать указания местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие. В случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно", - подчеркнули в МИД.
В МИД указали: "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Исламской Республике Иран: горячая линия: +98 9128 436 681; email: [email protected]; или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588; адрес электронной почты [email protected]".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует бегство в москву, если протесты не прекратятся - The Times05.01.26, 09:03 • 7646 просмотров