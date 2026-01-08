$42.720.15
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили
07:21 • 28993 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 23309 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 26826 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 36836 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 40726 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 30614 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 29061 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 28258 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 49318 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью. Выезд возможен через аэропорт Тегерана и пограничные пункты с Арменией и Турцией.

МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью, пишет УНН.

В связи с осложнением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана

- говорится в заявлении.

Как сообщили в МИД, сейчас выезд из страны возможен через следующие пункты пропуска:

  • международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);
    • пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак;
      • пограничный пункт пропуска на границе с Турцией – Базорган/Сероу.

        "При этом просим соблюдать указания местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие. В случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно", - подчеркнули в МИД.

        В МИД указали: "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Исламской Республике Иран: горячая линия: +98 9128 436 681; email: [email protected]; или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588; адрес электронной почты [email protected]".

        Юлия Шрамко

