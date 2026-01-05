Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует бегство в москву, если протесты не прекратятся - The Times

Верховный политический и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи планирует бежать из страны в москву вместе с ближайшим окружением, если протесты в стране не утихнут и станут еще сильнее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

План побега основан на примере его союзника, свергнутого сирийского лидера Башара аль-Асада, который бежал из Дамаска на самолете в москву, где находилась его семья. Это произошло в конце 2024 года, когда оппозиция штурмовала сирийскую столицу.

Хаменеи владеет обширной сетью активов, часть которых принадлежит одной из самых влиятельных организаций Ирана, Setad. Она входит в систему полугосударственных благотворительных фондов, известных своей финансовой непрозрачностью. Общая стоимость активов составляет 95 миллиардов долларов, включая недвижимость и компании, принадлежащие и контролируемые Хаменеи.

Также, как говорится в публикации, Хаменеи восхищается путиным и считает, что иранская культура значительно ближе к российской.

В то же время Хаменеи ослаб "как физически, так и психически" после недавней 12-дневной войны с Израилем. Он почти не появлялся на публике и, что особенно примечательно, не был замечен и не высказывался в течение последних нескольких дней протестов.

Дополнительно

Али Хаменеи родился в 1939 году в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. По этническому происхождению он азербайджанец: учился в шиитской духовной академии города Мешхед, а затем перебрался в город Кум, который является священным городом шиитов. Там он познакомился с Рухоллой Хомейни – будущим аятоллой, который будет руководить Ираном с 1979 до своей смерти в 1989 году.

За свою деятельность оба деятеля преследовались спецслужбами режима иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Хомейни некоторое время находился во Франции, а Хаменеи арестовывался и подвергался пыткам секретной полицией САВАК (впоследствии ей на замену пришел Корпус стражей исламской революции – ред.).

В 1981 году Хаменеи пережил покушение на убийство, в результате которого потерял возможность пользоваться одной рукой. После смерти Рухоллы Хомейни в 1989 году стал аятоллой, то есть Верховным политическим и духовным лидером Ирана.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".