США "надеруть дупу" Ірану, якщо він спробує переозброїтися - Трамп

Ексклюзив
18:57 • 2390 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 4290 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 5464 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 11256 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 14126 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 14317 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 17961 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 19485 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20529 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36942 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 24387 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 21444 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 4708 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 8254 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg15:59 • 3716 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 21548 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 24486 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 144064 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 187914 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 103543 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 8428 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 25688 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 36169 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 46688 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 144064 перегляди
США "надеруть дупу" Ірану, якщо він спробує переозброїтися - Трамп

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент США заявив, якщо Іран намагається знову наростити свої сили, і якщо це так, то США надеруть йому дупу. Проте американський лідер сподівається, що цього не станеться.

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили - йому надеруть дупу. Проте американський лідер сподівається, що цього не стнеться, передає УНН із посиланням на Sky news.

Я чув, що Іран намагається знову наростити свої сили, і якщо це так, нам доведеться їх збити, ми їх зб'ємо, ми надеремо їм дупу 

- зазначив Трамп.

Проте президент США сподівається, що цього не станеться.

Я чув, що Іран хоче укласти угоду. Якщо вони хочуть укласти угоду, це набагато розумніше. Знаєте, вони могли б укласти угоду минулого разу, до того, як ми почали на них великий напад 

- резюмував Трамп.

Президент США додав, що "їм слід укласти угоду".

Вони хочуть укласти угоду. Але іноді цього немає 

- резюмував Трамп.

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я29.12.25, 21:37 • 448 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні прем'єр Ізраїлю прибув до США на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Дональд Трамп
Іран