США "надеруть дупу" Ірану, якщо він спробує переозброїтися - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили - йому надеруть дупу. Проте американський лідер сподівається, що цього не стнеться, передає УНН із посиланням на Sky news.

Я чув, що Іран намагається знову наростити свої сили, і якщо це так, нам доведеться їх збити, ми їх зб'ємо, ми надеремо їм дупу

Проте президент США сподівається, що цього не станеться.

Я чув, що Іран хоче укласти угоду. Якщо вони хочуть укласти угоду, це набагато розумніше. Знаєте, вони могли б укласти угоду минулого разу, до того, як ми почали на них великий напад