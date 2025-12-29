США "надеруть дупу" Ірану, якщо він спробує переозброїтися - Трамп
Київ • УНН
Президент США заявив, якщо Іран намагається знову наростити свої сили, і якщо це так, то США надеруть йому дупу. Проте американський лідер сподівається, що цього не станеться.
Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили - йому надеруть дупу. Проте американський лідер сподівається, що цього не стнеться, передає УНН із посиланням на Sky news.
Я чув, що Іран намагається знову наростити свої сили, і якщо це так, нам доведеться їх збити, ми їх зб'ємо, ми надеремо їм дупу
Проте президент США сподівається, що цього не станеться.
Я чув, що Іран хоче укласти угоду. Якщо вони хочуть укласти угоду, це набагато розумніше. Знаєте, вони могли б укласти угоду минулого разу, до того, як ми почали на них великий напад
Президент США додав, що "їм слід укласти угоду".
Вони хочуть укласти угоду. Але іноді цього немає
Нагадаємо
Сьогодні прем'єр Ізраїлю прибув до США на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.