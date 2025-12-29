Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єром Біньяміном Нетаньягу заявив, що Хамас повинен роззброїтися, перш ніж переходити до другого етапу припинення вогню, передає УНН.

Деталі

Репортер запитує Трампа, як швидко угода про припинення вогню може перейти на другий етап.

"Якнайшвидше, але має статися роззброєння", — каже він.

"Ми маємо роззброїти ХАМАС. Це одна з тем, яку ми обов'язково обговоримо, але роззброєння ХАМАС має відбутися".

Нагадаємо

З моменту набуття чинності підтримуваної США угоди про припинення вогню в жовтні періодичні ізраїльські удари та операції в Газі тривали, хоча великомасштабні бойові дії здебільшого припинилися. Ізраїль заявив, що його спорадичні удари були спричинені порушеннями ХАМАС перемир'я. Палестинське угруповання звинуватило Ізраїль у підриві угоди про припинення вогню та обмеження допомоги анклаву.