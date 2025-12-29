Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
18:57 • 1696 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 3234 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 4606 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 10859 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 13751 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 14018 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 17653 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 19219 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20462 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36876 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
5м/с
87%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 29643 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 23767 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 20787 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 4030 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 7310 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 20968 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 23937 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 143741 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 187628 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 103455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 7532 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 25487 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 36033 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 46549 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 143741 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має роззброїтися перед переходом до другого етапу припинення вогню. Це ключова умова для подальших домовленостей, незважаючи на чинну угоду про припинення вогню з жовтня.

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єром Біньяміном Нетаньягу заявив, що Хамас повинен роззброїтися, перш ніж переходити до другого етапу припинення вогню, передає УНН.

Деталі

Репортер запитує Трампа, як швидко угода про припинення вогню може перейти на другий етап.

"Якнайшвидше, але має статися роззброєння", — каже він.

"Ми маємо роззброїти ХАМАС. Це одна з тем, яку ми обов'язково обговоримо, але роззброєння ХАМАС має відбутися".

Нетаньягу та Трамп обговорять припинення вогню в Газі на тлі побоювань відновлення бойових дій29.12.25, 14:38 • 2654 перегляди

Нагадаємо

З моменту набуття чинності підтримуваної США угоди про припинення вогню в жовтні періодичні ізраїльські удари та операції в Газі тривали, хоча великомасштабні бойові дії здебільшого припинилися. Ізраїль заявив, що його спорадичні удари були спричинені порушеннями ХАМАС перемир'я. Палестинське угруповання звинуватило Ізраїль у підриві угоди про припинення вогню та обмеження допомоги анклаву.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа