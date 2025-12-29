Нетаньягу та Трамп обговорять припинення вогню в Газі на тлі побоювань відновлення бойових дій

У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп зустрінуться, щоб обговорити припинення вогню в секторі Газа, перші місяці якого викликають побоювання щодо відновлення регіональних бойових дій у новому році, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Трамп прийме Нетаньягу, свого найчастішого іноземного гостя, у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як вислухав скарги арабських і мусульманських партнерів на ізраїльські військові удари, що продовжуються, по зруйнованому війною і нині розділеному палестинському анклаву, а також у Лівані та Сирії.

Ізраїль заявляє, що відбиває нові загрози з боку збройних угруповань ісламізму. Головною з них є ХАМАС, який спровокував дворічний конфлікт у секторі Газа та погодився на перемир'я та повне звільнення заручників, але не на здачу зброї, як того вимагає схвалений на міжнародному рівні мирний план Трампа із 20 пунктів. Група заявила, що може бути готова інтегруватися до армії майбутньої палестинської держави.

У Лівані Ізраїль завдає ударів по "Хезболлі" і звинувачує уряд Бейрута в невиконанні обіцянки запобігти переозброєнню та перегрупуванню ополчення на кордоні.

Видання зауважує, що мета Нетаньягу на переговорах із Трампом полягатиме в тому, щоб "зміцнити, зберегти та захистити досягнення війни і тим самим гарантувати, що наступальні можливості, яких ми позбавили наших ворогів, не будуть відновлені", - заявив прес-секретар Нетаньягу Гай Леві.

Додамо

Трамп надавав Ізраїлю значну підтримку, навіть незважаючи на критику в інших країнах через бійню в Газі. Коли Нетаньягу в червні переніс війну на Іран – спонсора ХАМАС та "Хезболли" – американські стратегічні бомбардувальники приєдналися до ізраїльських ВПС в атаці на його ядерні об'єкти.

Однак президент США проявляє нетерпіння стосовно питань про те, коли і як його план щодо Гази може перейти до етапів відновлення та примирення, відомих як Фаза 2.

Тим часом ізраїльтяни готуються до нової війни. Опитування, проведене аналітичним центром "Ізраїльський інститут демократії", показало, що 71% населення вважають, що наступного року відбудеться загострення конфлікту з "Хезболлою". 69% вважають, що це станеться з Іраном, а 53% – із ХАМАС.

Очікується, що Трамп незабаром призначить інших світових лідерів до "Ради миру" для нагляду за тимчасовою адміністрацією повоєнної Гази.

Нагадаємо

З моменту набуття чинності підтримуваної США угоди про припинення вогню в жовтні періодичні ізраїльські удари та операції в Газі тривали, хоча великомасштабні бойові дії здебільшого припинилися. Ізраїль заявив, що його спорадичні удари були спричинені порушеннями ХАМАС перемир'я. Палестинське угруповання звинуватило Ізраїль у підриві угоди про припинення вогню та обмеження допомоги анклаву.