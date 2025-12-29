Нетаньяху и Трамп обсудят прекращение огня в Газе на фоне опасений возобновления боевых действий

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 2122 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 1336 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 13130 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 30006 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 49486 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 54951 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49155 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39090 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43286 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51516 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 9226 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 23535 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14105 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 17768 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 6204 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 2892 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 6422 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35128 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133234 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 177928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14206 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32191 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42737 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133236 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43141 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Нетаньяху и Трамп обсудят прекращение огня в Газе на фоне опасений возобновления боевых действий

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить прекращение огня в секторе Газа. Встреча проходит на фоне опасений по поводу возобновления региональных боевых действий и критики арабских партнеров в отношении израильских ударов.

Нетаньяху и Трамп обсудят прекращение огня в Газе на фоне опасений возобновления боевых действий

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся, чтобы обсудить прекращение огня в секторе Газа, первые месяцы которого вызывают опасения по поводу возобновления региональных боевых действий в новом году, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трамп примет Нетаньяху, своего самого частого иностранного гостя, в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде после того, как выслушал жалобы арабских и мусульманских партнеров на продолжающиеся израильские военные удары по разрушенному войной и ныне разделенному палестинскому анклаву, а также в Ливане и Сирии.

Израиль заявляет, что отражает новые угрозы со стороны вооруженных группировок исламизма. Главной из них является ХАМАС, который спровоцировал двухлетний конфликт в секторе Газа и согласился на перемирие и полное освобождение заложников, но не на сдачу оружия, как того требует одобренный на международном уровне мирный план Трампа из 20 пунктов. Группа заявила, что может быть готова интегрироваться в армию будущего палестинского государства.

В Ливане Израиль наносит удары по "Хезболле" и обвиняет правительство Бейрута в невыполнении обещания предотвратить перевооружение и перегруппировку ополчения на границе.

Издание отмечает, что цель Нетаньяху на переговорах с Трампом будет заключаться в том, чтобы "укрепить, сохранить и защитить достижения войны и тем самым гарантировать, что наступательные возможности, которых мы лишили наших врагов, не будут восстановлены", - заявил пресс-секретарь Нетаньяху Гай Леви.

Добавим

Трамп оказывал Израилю значительную поддержку, даже несмотря на критику в других странах из-за бойни в Газе. Когда Нетаньяху в июне перенес войну на Иран – спонсора ХАМАС и "Хезболлы" – американские стратегические бомбардировщики присоединились к израильским ВВС в атаке на его ядерные объекты.

Однако президент США проявляет нетерпение в отношении вопросов о том, когда и как его план по Газе может перейти к этапам восстановления и примирения, известным как Фаза 2.

Тем временем израильтяне готовятся к новой войне. Опрос, проведенный аналитическим центром "Израильский институт демократии", показал, что 71% населения считают, что в следующем году произойдет обострение конфликта с "Хезболлой". 69% считают, что это произойдет с Ираном, а 53% – с ХАМАС.

Ожидается, что Трамп вскоре назначит других мировых лидеров в "Совет мира" для надзора за временной администрацией послевоенной Газы. 

Напомним

С момента вступления в силу поддерживаемого США соглашения о прекращении огня в октябре периодические израильские удары и операции в Газе продолжались, хотя крупномасштабные боевые действия по большей части прекратились. Израиль заявил, что его спорадические удары были вызваны нарушениями ХАМАС перемирия. Палестинская группировка обвинила Израиль в подрыве соглашения о прекращении огня и ограничении помощи анклаву.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Bloomberg L.P.
Ливан
Дональд Трамп
Сирия
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Флорида
Иран