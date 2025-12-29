Нетаньяху и Трамп обсудят прекращение огня в Газе на фоне опасений возобновления боевых действий

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся, чтобы обсудить прекращение огня в секторе Газа, первые месяцы которого вызывают опасения по поводу возобновления региональных боевых действий в новом году, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трамп примет Нетаньяху, своего самого частого иностранного гостя, в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде после того, как выслушал жалобы арабских и мусульманских партнеров на продолжающиеся израильские военные удары по разрушенному войной и ныне разделенному палестинскому анклаву, а также в Ливане и Сирии.

Израиль заявляет, что отражает новые угрозы со стороны вооруженных группировок исламизма. Главной из них является ХАМАС, который спровоцировал двухлетний конфликт в секторе Газа и согласился на перемирие и полное освобождение заложников, но не на сдачу оружия, как того требует одобренный на международном уровне мирный план Трампа из 20 пунктов. Группа заявила, что может быть готова интегрироваться в армию будущего палестинского государства.

В Ливане Израиль наносит удары по "Хезболле" и обвиняет правительство Бейрута в невыполнении обещания предотвратить перевооружение и перегруппировку ополчения на границе.

Издание отмечает, что цель Нетаньяху на переговорах с Трампом будет заключаться в том, чтобы "укрепить, сохранить и защитить достижения войны и тем самым гарантировать, что наступательные возможности, которых мы лишили наших врагов, не будут восстановлены", - заявил пресс-секретарь Нетаньяху Гай Леви.

Добавим

Трамп оказывал Израилю значительную поддержку, даже несмотря на критику в других странах из-за бойни в Газе. Когда Нетаньяху в июне перенес войну на Иран – спонсора ХАМАС и "Хезболлы" – американские стратегические бомбардировщики присоединились к израильским ВВС в атаке на его ядерные объекты.

Однако президент США проявляет нетерпение в отношении вопросов о том, когда и как его план по Газе может перейти к этапам восстановления и примирения, известным как Фаза 2.

Тем временем израильтяне готовятся к новой войне. Опрос, проведенный аналитическим центром "Израильский институт демократии", показал, что 71% населения считают, что в следующем году произойдет обострение конфликта с "Хезболлой". 69% считают, что это произойдет с Ираном, а 53% – с ХАМАС.

Ожидается, что Трамп вскоре назначит других мировых лидеров в "Совет мира" для надзора за временной администрацией послевоенной Газы.

Напомним

С момента вступления в силу поддерживаемого США соглашения о прекращении огня в октябре периодические израильские удары и операции в Газе продолжались, хотя крупномасштабные боевые действия по большей части прекратились. Израиль заявил, что его спорадические удары были вызваны нарушениями ХАМАС перемирия. Палестинская группировка обвинила Израиль в подрыве соглашения о прекращении огня и ограничении помощи анклаву.