Трамп требует разоружения ХАМАС для перехода ко второму этапу перемирия
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен разоружиться перед переходом ко второму этапу прекращения огня. Это ключевое условие для дальнейших договоренностей, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня с октября.
Детали
Репортер спрашивает Трампа, как быстро соглашение о прекращении огня может перейти на второй этап.
"Как можно скорее, но должно произойти разоружение", — говорит он.
"Мы должны разоружить ХАМАС. Это одна из тем, которую мы обязательно обсудим, но разоружение ХАМАС должно произойти".
Напомним
С момента вступления в силу поддерживаемого США соглашения о прекращении огня в октябре периодические израильские удары и операции в Газе продолжались, хотя крупномасштабные боевые действия в основном прекратились. Израиль заявил, что его спорадические удары были вызваны нарушениями ХАМАС перемирия. Палестинская группировка обвинила Израиль в подрыве соглашения о прекращении огня и ограничении помощи анклаву.