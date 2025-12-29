США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп
Киев • УНН
Президент США заявил, если Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, то США надерут ему задницу. Однако американский лидер надеется, что этого не произойдет.
Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы - ему надерут задницу. Однако американский лидер надеется, что этого не произойдет, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Я слышал, что Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, нам придется их сбить, мы их собьем, мы надерем им задницу
Однако президент США надеется, что этого не произойдет.
Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо разумнее. Знаете, они могли бы заключить сделку в прошлый раз, до того, как мы начали на них большое нападение
Президент США добавил, что "им следует заключить сделку".
Они хотят заключить сделку. Но иногда этого нет
Напомним
Сегодня премьер Израиля прибыл в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.