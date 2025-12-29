$42.060.13
США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент США заявил, если Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, то США надерут ему задницу. Однако американский лидер надеется, что этого не произойдет.

США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы - ему надерут задницу. Однако американский лидер надеется, что этого не произойдет, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Я слышал, что Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, нам придется их сбить, мы их собьем, мы надерем им задницу 

- отметил Трамп.

Однако президент США надеется, что этого не произойдет.

Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо разумнее. Знаете, они могли бы заключить сделку в прошлый раз, до того, как мы начали на них большое нападение 

- резюмировал Трамп.

Президент США добавил, что "им следует заключить сделку".

Они хотят заключить сделку. Но иногда этого нет 

- резюмировал Трамп.

Напомним

Сегодня премьер Израиля прибыл в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Антонина Туманова

