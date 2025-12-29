США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы - ему надерут задницу. Однако американский лидер надеется, что этого не произойдет, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Я слышал, что Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, нам придется их сбить, мы их собьем, мы надерем им задницу

Однако президент США надеется, что этого не произойдет.

Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо разумнее. Знаете, они могли бы заключить сделку в прошлый раз, до того, как мы начали на них большое нападение

Президент США добавил, что "им следует заключить сделку".

Они хотят заключить сделку. Но иногда этого нет