Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї планує втечу до москви, якщо протести не припиняться - The Times

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Аятолла Алі Хаменеї розглядає можливість втечі до москви разом з оточенням, якщо протести в Ірані посиляться. Цей план наслідує приклад сирійського лідера Башара аль-Асада.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї планує втечу до москви, якщо протести не припиняться - The Times

Верховний політичний і духовний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї планує тікати з країни до москви разом з найближчим оточенням, якщо протести в країні не стихнуть і стануть ще сильнішими. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

План втечі базується на прикладі його союзника, поваленого сирійського лідера Башара аль-Асада, який втік з Дамаска на літаку до москви, де перебувала його родина. Це сталось наприкінці 2024 року, коли опозиція штурмувала сирійську столицю.

Хаменеї володіє великою мережею активів, частина яких належить одній з найвпливовіших організацій Ірану, Setad. Вона входить до системи напівдержавних благодійних фондів, відомих своєю фінансовою непрозорістю. Загальна вартість активів становить 95 мільярдів доларів, включаючи нерухомість і компанії, які належать і контролюються Хаменеї.

Також, як йдеться в публікації, Хаменеї захоплюється путіним і вважає, що іранська культура значно ближча до російської.

Водночас Хаменеї послабшав "як фізично, так і психічно" після нещодавньої 12-денної війни з Ізраїлем. Він майже не з'являвся на публіці і, що особливо примітно, не був помічений і не висловлювався впродовж останніх кількох днів протестів.

Додатково

Алі Хаменеї народився в 1939 році у місті Мешхед на північному сході Ірану. За етнічним походженням він є азербайджанцем: навчався в шиїтській духовній академії міста Мешхед, а згодом перебрався до міста Кум, яке є священним містом шиїтів. Там він познайомився з Рухоллою Хомейні – майбутнім аятоллою, який керуватиме Іраном з 1979 до своєї смерті в 1989 році.

За свою діяльність обидва діячі переслідувались спецслужбами режима іранського шаха Мохаммеда Рези Пехлеві. Хомейні певний час перебував у Франції, а Хаменеї заарештовувався і піддавався тортурам секретною поліцією САВАК (згодом їй на заміну прийшов Корпус вартових ісламської революції – ред.).

У 1981 році Хаменеї пережив замах на вбивство, в результаті якого втратив можливість користуватися однією рукою. Після смерті Рухолли Хомейні в 1989 році став аятоллою, тобто Верховним політичним і духовним лідером Ірану.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".

Євген Устименко

