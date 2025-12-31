$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 6560 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 10496 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 10459 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10740 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11915 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13811 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26630 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62307 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41437 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt

Київ • УНН

 • 10518 перегляди

Кілька європейських держав розробили плани щодо забезпечення потенційного припинення вогню в Україні. Протягом перших шести місяців може бути розгорнуто від 10 000 до 15 000 військовослужбовців з європейських країн.

Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt

Європейці можуть надати від 10 000 до 15 000 військовослужбовців для забезпечення безпеки України, повідомляє WELT, пише УНН.

Кілька європейських держав розробили плани щодо забезпечення потенційного припинення вогню в Україні. Протягом перших шести місяців може бути розгорнуто від 10 000 до 15 000 військовослужбовців з європейських країн

- згідно з повідомленням WELT.

Деталі

Дипломатичні джерела в Брюсселі заявили, що плани були розроблені "головним чином військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем".

Згідно з повідомленням, "Франція та Велика Британія, очевидно, готові надати так звані надійні гарантії безпеки". Це, згідно зі повідомленням, "дозволить їм розгорнути наземні війська для підтримки миру, якщо це необхідно". Повідомляється, що обидві країни готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть без мандату від Організації Об'єднаних Націй чи Європейського Союзу.

Зеленський: присутність міжнародних сил в Україні є необхідною складовою гарантій безпеки 29.12.25, 13:36 • 4428 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Велика Британія
Європа
Україна