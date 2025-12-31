Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt

Європейці можуть надати від 10 000 до 15 000 військовослужбовців для забезпечення безпеки України, повідомляє WELT, пише УНН.

Кілька європейських держав розробили плани щодо забезпечення потенційного припинення вогню в Україні. Протягом перших шести місяців може бути розгорнуто від 10 000 до 15 000 військовослужбовців з європейських країн - згідно з повідомленням WELT.

Деталі

Дипломатичні джерела в Брюсселі заявили, що плани були розроблені "головним чином військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем".

Згідно з повідомленням, "Франція та Велика Британія, очевидно, готові надати так звані надійні гарантії безпеки". Це, згідно зі повідомленням, "дозволить їм розгорнути наземні війська для підтримки миру, якщо це необхідно". Повідомляється, що обидві країни готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть без мандату від Організації Об'єднаних Націй чи Європейського Союзу.

