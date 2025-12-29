Зеленський: присутність міжнародних сил в Україні є необхідною складовою гарантій безпеки

Присутність міжнародних сил в Україні посилить уже запропоновані партнерами безпекові механізми. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Я вважаю, що присутність міжнародних військ - це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують - сказав Президент.

За його словами, така присутність додасть впевненості передусім українським громадянам - як цивільним, так і військовим, а також українському бізнесу й міжнародним інвесторам, що росія не здійснить повторної агресії проти мирної України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності ратифікації парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України. Ці гарантії мають бути підтримані Конгресом США та стати частиною плану завершення війни.