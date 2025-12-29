Зеленский: присутствие международных сил в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности

Присутствие международных сил в Украине усилит уже предложенные партнерами механизмы безопасности. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я считаю, что присутствие международных войск - это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают - сказал Президент.

По его словам, такое присутствие придаст уверенности прежде всего украинским гражданам - как гражданским, так и военным, а также украинскому бизнесу и международным инвесторам, что россия не совершит повторной агрессии против мирной Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ратификации парламентами стран Коалиции желающих гарантий безопасности для Украины. Эти гарантии должны быть поддержаны Конгрессом США и стать частью плана завершения войны.