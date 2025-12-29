$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Зеленский: присутствие международных сил в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие международных сил в Украине усилит предложенные партнерами механизмы безопасности. Это придаст уверенности гражданам, бизнесу и инвесторам в отсутствии повторной агрессии РФ.

Зеленский: присутствие международных сил в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности

Присутствие международных сил в Украине усилит уже предложенные партнерами механизмы безопасности. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я считаю, что присутствие международных войск - это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают

- сказал Президент.

По его словам, такое присутствие придаст уверенности прежде всего украинским гражданам - как гражданским, так и военным, а также украинскому бизнесу и международным инвесторам, что россия не совершит повторной агрессии против мирной Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ратификации парламентами стран Коалиции желающих гарантий безопасности для Украины. Эти гарантии должны быть поддержаны Конгрессом США и стать частью плана завершения войны.

Ольга Розгон

