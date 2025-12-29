Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідним ратифікацію парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України, які мають стати частиною плану завершення російсько-української війни. Про це він повідомив журналістам у понеділок після перемовин з президентом США Трампом, пише УНН.

Якщо частина гарантій безпеки надається нашими європейськими партнерами - це Коаліція охочих - які також будуть підтримані парламентами відповідних країн, то я вірю в такі гарантії безпеки і вірю, що вони можуть, передусім мають бути дієвими і можуть бути дієвими - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, наскільки достовірними він вважаєте гарантію безпеки з боку США і чи йдеться на перемовинах про вступ України до Європейського Союзу, президент України сказав: "Я вважаю так, що якщо гарантія безпеки для України підтримує президент США, якщо гарантія безпеки України, яку запропонував президент, буде підтримана юридично, а саме буде підтримана в Конгресі США, буде проголосована".

І якщо ми говоримо про Європейський Союз, ми обговорювали це і з президентом Трампом, і з лідерами Європи, і для України, і всі це визнають, це обов’язкова частина гарантій безпеки - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки, економічної підтримки та прогресу в 20-пунктовому плані. Обговорювався пакет економічної підтримки з участю американського бізнесу та угода про вільну торгівлю.