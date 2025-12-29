Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності ратифікації парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України. Ці гарантії мають бути підтримані Конгресом США та стати частиною плану завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідним ратифікацію парламентами країн Коаліції охочих гарантій безпеки для України, які мають стати частиною плану завершення російсько-української війни. Про це він повідомив журналістам у понеділок після перемовин з президентом США Трампом, пише УНН.
Якщо частина гарантій безпеки надається нашими європейськими партнерами - це Коаліція охочих - які також будуть підтримані парламентами відповідних країн, то я вірю в такі гарантії безпеки і вірю, що вони можуть, передусім мають бути дієвими і можуть бути дієвими
Відповідаючи на запитання, наскільки достовірними він вважаєте гарантію безпеки з боку США і чи йдеться на перемовинах про вступ України до Європейського Союзу, президент України сказав: "Я вважаю так, що якщо гарантія безпеки для України підтримує президент США, якщо гарантія безпеки України, яку запропонував президент, буде підтримана юридично, а саме буде підтримана в Конгресі США, буде проголосована".
І якщо ми говоримо про Європейський Союз, ми обговорювали це і з президентом Трампом, і з лідерами Європи, і для України, і всі це визнають, це обов’язкова частина гарантій безпеки
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки, економічної підтримки та прогресу в 20-пунктовому плані. Обговорювався пакет економічної підтримки з участю американського бізнесу та угода про вільну торгівлю.