Гарантии безопасности от стран Коалиции желающих должны быть поддержаны парламентами этих стран - Зеленский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ратификации парламентами стран Коалиции желающих гарантий безопасности для Украины. Эти гарантии должны быть поддержаны Конгрессом США и стать частью плана завершения войны.

Гарантии безопасности от стран Коалиции желающих должны быть поддержаны парламентами этих стран - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым ратификацию парламентами стран Коалиции желающих гарантий безопасности для Украины, которые должны стать частью плана завершения российско-украинской войны. Об этом он сообщил журналистам в понедельник после переговоров с президентом США Трампом, пишет УНН.

Если часть гарантий безопасности предоставляется нашими европейскими партнерами - это Коалиция желающих - которые также будут поддержаны парламентами соответствующих стран, то я верю в такие гарантии безопасности и верю, что они могут, прежде всего должны быть действенными и могут быть действенными

- сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, насколько достоверными он считает гарантии безопасности со стороны США и идет ли речь на переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, президент Украины сказал: "Я считаю так, что если гарантия безопасности для Украины поддерживает президент США, если гарантия безопасности Украины, которую предложил президент, будет поддержана юридически, а именно будет поддержана в Конгрессе США, будет проголосована".

И если мы говорим о Европейском Союзе, мы обсуждали это и с президентом Трампом, и с лидерами Европы, и для Украины, и все это признают, это обязательная часть гарантий безопасности

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности, экономической поддержки и прогресса в 20-пунктовом плане. Обсуждался пакет экономической поддержки с участием американского бизнеса и соглашение о свободной торговле.

Ольга Розгон

