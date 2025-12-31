Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Киев • УНН
Несколько европейских государств разработали планы по обеспечению потенциального прекращения огня в Украине. В течение первых шести месяцев может быть развернуто от 10 000 до 15 000 военнослужащих из европейских стран.
Детали
Дипломатические источники в Брюсселе заявили, что планы были разработаны "главным образом военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем".
Согласно сообщению, "Франция и Великобритания, очевидно, готовы предоставить так называемые надежные гарантии безопасности". Это, согласно сообщению, "позволит им развернуть наземные войска для поддержания мира, если это необходимо". Сообщается, что обе страны готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже без мандата от Организации Объединенных Наций или Европейского Союза.
