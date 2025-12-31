Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt

Европейцы могут предоставить от 10 000 до 15 000 военнослужащих для обеспечения безопасности Украины, сообщает WELT, пишет УНН.

Несколько европейских государств разработали планы по обеспечению потенциального прекращения огня в Украине. В течение первых шести месяцев может быть развернуто от 10 000 до 15 000 военнослужащих из европейских стран - согласно сообщению WELT.

Детали

Дипломатические источники в Брюсселе заявили, что планы были разработаны "главным образом военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем".

Согласно сообщению, "Франция и Великобритания, очевидно, готовы предоставить так называемые надежные гарантии безопасности". Это, согласно сообщению, "позволит им развернуть наземные войска для поддержания мира, если это необходимо". Сообщается, что обе страны готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже без мандата от Организации Объединенных Наций или Европейского Союза.

Зеленский: присутствие международных сил в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности