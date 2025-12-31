Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT

$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 6212 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 10315 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 10284 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10605 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11847 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13764 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26583 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62149 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41402 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 1012 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo11:49 • 2256 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18318 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62149 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Warner Bros. Discovery планує відхилити останню пропозицію Paramount на 108 мільярдів доларів, навіть після того, як Ларрі Еллісон погодився особисто гарантувати угоду. Рада директорів WBD вважає угоду з Netflix вигіднішою, попри збільшення комісії за розірвання та гарантії фінансування від Paramount.

Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT

Warner Bros. Discovery планує відхилити останню пропозицію про поглинання від Paramount, навіть після того, як мільярдер, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон погодився особисто гарантувати угоду на суму 108 мільярдів доларів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, рада директорів WBD, як і раніше, вважає угоду на 83 мільярди доларів, укладену з Netflix на початку грудня, вигіднішою, ніж пропозиція Paramount.

Ці джерела попередили, що WBD ще не ухвалила остаточного рішення.

Обговорення ради директорів відбуваються на тлі боротьби Netflix та Paramount за поглинання однієї з найвідоміших голлівудських студій та стримінгових компаній.

Paramount зробила ворожу пропозицію про поглинання WBD 8 грудня, лише через кілька днів після того, як Netflix погодилася купити групу. Пізніше WBD відхилила цю пропозицію, назвавши її "менш вигідною", ніж угода Netflix, і ризикованою, оскільки вона не була гарантована особистими статками Еллісона.

22 грудня Paramount повідомила, що Еллісон погодився надати "безвідкличну особисту гарантію" обсягом 40,4 млрд доларів США у вигляді акціонерного фінансування для своєї пропозиції у 108 млрд доларів США, яку очолює його син Девід Еллісон.

Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery22.12.25, 16:57 • 6304 перегляди

Paramount також запропонувала збільшити комісію за розірвання угоди, яка підлягає виплаті у разі блокування угоди регуляторами, до 5,8 млрд доларів США з 5 млрд доларів США, що відповідає сумі, яку Netflix погодився виплатити у разі блокування угоди з антимонопольних причин.

Попри додаткові гарантії фінансування, Paramount не підвищила ціну своєї пропозиції, залишивши її без змін на рівні 30 доларів США за акцію готівкою для покупки всієї компанії, включаючи такі традиційні телевізійні та кабельні активи, як CNN, TNT та Discovery Channel. Угода з Netflix передбачає виділення цих традиційних активів у незалежну компанію.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, рада директорів WBD розраховує на те, що Paramount підвищить свою пропозицію, щоб розпочати нові переговори.

Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25.12.25, 10:09 • 33234 перегляди

Джерело додало, що керівництво WBD визнало поправки, внесені Paramount, недостатніми для розірвання угоди з Netflix, яка передбачає виплату стримінговій компанії компенсації у 2,8 млрд доларів.

Джерело, близьке до Paramount, заявило минулого тижня, що переглянута пропозиція покликана підштовхнути WBD до переговорів. Джерело додало, що якщо WBD виявить "добру волю", Paramount буде готова підвищити ціну.

Paramount звернулася безпосередньо до акціонерів WBD із проханням підтримати угоду. Акціонери WBD мають право продати свої акції до 21 січня, що є продовженням порівняно з попереднім 8 січня.

Юлія Шрамко

