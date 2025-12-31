Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT

Warner Bros. Discovery планує відхилити останню пропозицію про поглинання від Paramount, навіть після того, як мільярдер, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон погодився особисто гарантувати угоду на суму 108 мільярдів доларів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, рада директорів WBD, як і раніше, вважає угоду на 83 мільярди доларів, укладену з Netflix на початку грудня, вигіднішою, ніж пропозиція Paramount.

Ці джерела попередили, що WBD ще не ухвалила остаточного рішення.

Обговорення ради директорів відбуваються на тлі боротьби Netflix та Paramount за поглинання однієї з найвідоміших голлівудських студій та стримінгових компаній.

Paramount зробила ворожу пропозицію про поглинання WBD 8 грудня, лише через кілька днів після того, як Netflix погодилася купити групу. Пізніше WBD відхилила цю пропозицію, назвавши її "менш вигідною", ніж угода Netflix, і ризикованою, оскільки вона не була гарантована особистими статками Еллісона.

22 грудня Paramount повідомила, що Еллісон погодився надати "безвідкличну особисту гарантію" обсягом 40,4 млрд доларів США у вигляді акціонерного фінансування для своєї пропозиції у 108 млрд доларів США, яку очолює його син Девід Еллісон.

Paramount також запропонувала збільшити комісію за розірвання угоди, яка підлягає виплаті у разі блокування угоди регуляторами, до 5,8 млрд доларів США з 5 млрд доларів США, що відповідає сумі, яку Netflix погодився виплатити у разі блокування угоди з антимонопольних причин.

Попри додаткові гарантії фінансування, Paramount не підвищила ціну своєї пропозиції, залишивши її без змін на рівні 30 доларів США за акцію готівкою для покупки всієї компанії, включаючи такі традиційні телевізійні та кабельні активи, як CNN, TNT та Discovery Channel. Угода з Netflix передбачає виділення цих традиційних активів у незалежну компанію.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, рада директорів WBD розраховує на те, що Paramount підвищить свою пропозицію, щоб розпочати нові переговори.

Джерело додало, що керівництво WBD визнало поправки, внесені Paramount, недостатніми для розірвання угоди з Netflix, яка передбачає виплату стримінговій компанії компенсації у 2,8 млрд доларів.

Джерело, близьке до Paramount, заявило минулого тижня, що переглянута пропозиція покликана підштовхнути WBD до переговорів. Джерело додало, що якщо WBD виявить "добру волю", Paramount буде готова підвищити ціну.

Paramount звернулася безпосередньо до акціонерів WBD із проханням підтримати угоду. Акціонери WBD мають право продати свої акції до 21 січня, що є продовженням порівняно з попереднім 8 січня.