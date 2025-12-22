Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery

$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 4892 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 5912 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 10227 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 12625 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 13831 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 15715 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 14833 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12330 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11612 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8474 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 23291 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 25544 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 19491 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 16660 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 7532 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 4892 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 16744 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 55222 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 77264 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 111495 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 1438 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 25621 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 23364 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 31545 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32411 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Paramount оновила пропозицію щодо придбання Warner Bros. Discovery з особистою гарантією Ларрі Еллісона на $40,4 мільярда. Загальна вартість угоди становить $78 мільярдів, що перевищує пропозицію Netflix.

Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery

У понеділок, 22 грудня, компанія Paramount представила оновлену пропозицію щодо придбання Warner Bros. Discovery. Головною зміною стало те, що Ларрі Еллісон – один із найбагатших людей світу – особисто гарантуватиме 40,4 мільярда доларів власного капіталу для фінансування угоди, загальна вартість якої складає 78 мільярдів доларів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Раніше рада директорів WBD відхиляла запити Paramount, називаючи їхні фінансові плани "ілюзорними" та надаючи перевагу пропозиції від Netflix. Щоб довести серйозність намірів, Paramount не лише надала особисті гарантії Еллісона, а й відкрила дані про сімейний траст, який володіє 1,16 мільярда акцій Oracle.

Угода на 108,4 млрд доларів під загрозою: Warner Bros. може не підтримати пропозицію Paramount17.12.25, 12:14 • 3063 перегляди

Ми маємо герметичне фінансування 

– заявив гендиректор Paramount Девід Еллісон, назвавши сумніви ради директорів WBD щодо спонсорів "абсурдними".

Paramount пропонує акціонерам 30 доларів за акцію (разом із CNN та кабельними каналами), що вище за пропозицію Netflix у 27,75 доларів. Окрім капіталу Еллісона, угода значною мірою фінансується королівськими родинами Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі.

Також компанія збільшила суму "неустойки" за розірвання угоди до 5,8 мільярда доларів, зрівнявшись у цьому питанні з умовами Netflix. Тепер рішення за акціонерами, які можуть підтримати пропозицію Paramount навіть попри скепсис ради директорів.

Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount на 108,4 млрд доларів17.12.25, 16:47 • 3535 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Фільм
Серіали
Абу-Дабі
Саудівська Аравія
Катар
Netflix