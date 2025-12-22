Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery
Київ • УНН
Paramount оновила пропозицію щодо придбання Warner Bros. Discovery з особистою гарантією Ларрі Еллісона на $40,4 мільярда. Загальна вартість угоди становить $78 мільярдів, що перевищує пропозицію Netflix.
У понеділок, 22 грудня, компанія Paramount представила оновлену пропозицію щодо придбання Warner Bros. Discovery. Головною зміною стало те, що Ларрі Еллісон – один із найбагатших людей світу – особисто гарантуватиме 40,4 мільярда доларів власного капіталу для фінансування угоди, загальна вартість якої складає 78 мільярдів доларів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Раніше рада директорів WBD відхиляла запити Paramount, називаючи їхні фінансові плани "ілюзорними" та надаючи перевагу пропозиції від Netflix. Щоб довести серйозність намірів, Paramount не лише надала особисті гарантії Еллісона, а й відкрила дані про сімейний траст, який володіє 1,16 мільярда акцій Oracle.
Ми маємо герметичне фінансування
Paramount пропонує акціонерам 30 доларів за акцію (разом із CNN та кабельними каналами), що вище за пропозицію Netflix у 27,75 доларів. Окрім капіталу Еллісона, угода значною мірою фінансується королівськими родинами Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі.
Також компанія збільшила суму "неустойки" за розірвання угоди до 5,8 мільярда доларів, зрівнявшись у цьому питанні з умовами Netflix. Тепер рішення за акціонерами, які можуть підтримати пропозицію Paramount навіть попри скепсис ради директорів.
