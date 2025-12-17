Угода на 108,4 млрд доларів під загрозою: Warner Bros. може не підтримати пропозицію Paramount

$42.180.06
49.670.01
ukenru
08:46 • 4958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 11659 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 11877 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 23544 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 42826 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 35541 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 36888 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31350 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28547 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 29035 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
100%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46 • 15377 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 16878 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 23106 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 12512 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 16478 перегляди
Публікації
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 11354 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 32729 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 46757 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 48795 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 88549 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Ніколас Мадуро
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 7716 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 50740 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 68103 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 67642 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 71067 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Tesla Model Y

Угода на 108,4 млрд доларів під загрозою: Warner Bros. може не підтримати пропозицію Paramount

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Рада директорів Warner Bros. Discovery ймовірно відхилить пропозицію Paramount Skydance на 108,4 млрд доларів, підтримавши Netflix. Netflix раніше запропонував 72 млрд доларів за Warner Bros. Discovery.

Угода на 108,4 млрд доларів під загрозою: Warner Bros. може не підтримати пропозицію Paramount
Фото: pixabay

Рада директорів Warner Bros. Discovery, ймовірно, порадить акціонерам проголосувати проти пропозиції Paramount Skydance про поглинання компанії за 108,4 млрд доларів і натомість підтримати пропозицію Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними джерел Reuters, знайомих із ситуацією, рада директорів Warner Bros. Discovery може оголосити своє рішення вже в середу. Очікується, що вона рекомендуватиме акціонерам відхилити пропозицію Paramount.

Таке рішення означатиме підтримку пропозиції Netflix у боротьбі за активи Warner Bros., серед яких кіно- та телестудія з великою бібліотекою фільмів і серіалів, а також стримінговий сервіс HBO Max. Речник Warner Bros. Discovery від коментарів відмовився.

Варто зауважити, що переможець цієї угоди отримає значну перевагу у стримінговій конкуренції завдяки доступу до великої бібліотеки контенту. Раніше, цього місяця Netflix здобув перемогу, запропонувавши 27 доларів готівкою за акцію.

Після цього генеральний директор Paramount Девід Еллісон звернувся безпосередньо до акціонерів Warner Bros. з пропозицією викупити всю компанію у розмірі 30 доларів за акцію готівкою. У своїх документах до регуляторних органів, Paramount заявила, що її пропозиція перевершує пропозицію Netflix і має простіший шлях до регуляторного схвалення.

Фінансування пропозиції Paramount передбачає випуск нових акцій на 41 мільярд доларів за підтримки родини Еллісон та RedBird Capital, а також боргові зобов’язання на 54 мільярди доларів від Bank of America, Citi та Apollo.

Крім того, у статті йдеться, що за даними Bloomberg, Affinity Partners Джареда Кушнера, яка була одним із фінансових партнерів Paramount, виходить із боротьби за угоду.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів. Ця операція, що створює гіганта потокового мовлення, очікується до завершення у третьому кварталі 2026 року та вимагатиме ретельного контролю регулюючих органів.

Алла Кіосак

Новини СвітуМультимедіа
Фільм
Серіали
HBO Max
Bank of America
Reuters
Bloomberg
Netflix