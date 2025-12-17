Угода на 108,4 млрд доларів під загрозою: Warner Bros. може не підтримати пропозицію Paramount

Фото: pixabay

Рада директорів Warner Bros. Discovery, ймовірно, порадить акціонерам проголосувати проти пропозиції Paramount Skydance про поглинання компанії за 108,4 млрд доларів і натомість підтримати пропозицію Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними джерел Reuters, знайомих із ситуацією, рада директорів Warner Bros. Discovery може оголосити своє рішення вже в середу. Очікується, що вона рекомендуватиме акціонерам відхилити пропозицію Paramount.

Таке рішення означатиме підтримку пропозиції Netflix у боротьбі за активи Warner Bros., серед яких кіно- та телестудія з великою бібліотекою фільмів і серіалів, а також стримінговий сервіс HBO Max. Речник Warner Bros. Discovery від коментарів відмовився.

Варто зауважити, що переможець цієї угоди отримає значну перевагу у стримінговій конкуренції завдяки доступу до великої бібліотеки контенту. Раніше, цього місяця Netflix здобув перемогу, запропонувавши 27 доларів готівкою за акцію.

Після цього генеральний директор Paramount Девід Еллісон звернувся безпосередньо до акціонерів Warner Bros. з пропозицією викупити всю компанію у розмірі 30 доларів за акцію готівкою. У своїх документах до регуляторних органів, Paramount заявила, що її пропозиція перевершує пропозицію Netflix і має простіший шлях до регуляторного схвалення.

Фінансування пропозиції Paramount передбачає випуск нових акцій на 41 мільярд доларів за підтримки родини Еллісон та RedBird Capital, а також боргові зобов’язання на 54 мільярди доларів від Bank of America, Citi та Apollo.

Крім того, у статті йдеться, що за даними Bloomberg, Affinity Partners Джареда Кушнера, яка була одним із фінансових партнерів Paramount, виходить із боротьби за угоду.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів. Ця операція, що створює гіганта потокового мовлення, очікується до завершення у третьому кварталі 2026 року та вимагатиме ретельного контролю регулюючих органів.