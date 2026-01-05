$42.170.00
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент США Дональд Трамп попередив нову очільницю Венесуели Делсі Родрігес про суворі наслідки, якщо вона не змінить політичний курс країни. Заява пролунала на тлі підготовки до судового засідання над поваленим Ніколасом Мадуро в Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп попередив нову очільницю Венесуели Делсі Родрігес про суворі наслідки, якщо вона не змінить політичний курс країни. Заява пролунала в інтерв'ю журналу The Atlantic на тлі підготовки до судового засідання над поваленим Ніколасом Мадуро в Нью-Йорку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від Родрігес, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки, повної лояльності до інтересів США та проведення демократичних реформ.

Якщо вона не зробить те, що правильно, вона заплатити дуже велику ціну, ймовірно, більшу, ніж Мадуро

- заявив американський президент.

Він підкреслив, що зміна влади у Венесуелі є необхідною, оскільки "гірше вже не буде", і назвав усунення попереднього режиму благом для країни.

Реакція Каракаса та Вашингтона

Делсі Родрігес, яка має скласти присягу президента в понеділок о 08:00 за місцевим часом, намагається пом'якшити напруженість. Під час першого засідання кабінету міністрів вона запропонувала Вашингтону порядок денний, орієнтований на спільний розвиток у рамках міжнародного права. Попри підтримку з боку Верховного суду та військових Венесуели, її становище залишається хитким через прямий тиск США.

"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки05.01.26, 06:20 • 3424 перегляди

Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою, попри суботні авіаудари по Каракасу, в результаті яких Мадуро та його дружину було взято під варту. Водночас частина американських законодавців-демократів уже назвала цю спецоперацію "актом війни", що виходить за межі міжнародних норм.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Президент Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя". 

Пізніше віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни. 

Кількома годинами пізніше Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес перебрати повноваження глави держави.

Степан Гафтко

