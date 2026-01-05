Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп предупредил новую главу Венесуэлы Делси Родригес о суровых последствиях, если она не изменит политический курс страны. Заявление прозвучало в интервью журналу The Atlantic на фоне подготовки к судебному заседанию над свергнутым Николасом Мадуро в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Трамп четко дал понять, что ожидает от Родригес, ранее занимавшей пост вице-президента, полной лояльности к интересам США и проведения демократических реформ.

Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро - заявил американский президент.

Он подчеркнул, что смена власти в Венесуэле необходима, поскольку "хуже уже не будет", и назвал устранение предыдущего режима благом для страны.

Реакция Каракаса и Вашингтона

Делси Родригес, которая должна принести присягу президента в понедельник в 08:00 по местному времени, пытается смягчить напряженность. Во время первого заседания кабинета министров она предложила Вашингтону повестку дня, ориентированную на совместное развитие в рамках международного права. Несмотря на поддержку со стороны Верховного суда и военных Венесуэлы, ее положение остается шатким из-за прямого давления США.

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки

Государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, несмотря на субботние авиаудары по Каракасу, в результате которых Мадуро и его жена были взяты под стражу. В то же время часть американских законодателей-демократов уже назвала эту спецоперацию "актом войны", выходящим за рамки международных норм.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия".

Позже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Несколькими часами позже Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес перенять полномочия главы государства.