4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 35798 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 54294 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 39466 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 50216 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 55844 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60899 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56666 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51606 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67404 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США Дональд Трамп предупредил нового главу Венесуэлы Делси Родригес о суровых последствиях, если она не изменит политический курс страны. Заявление прозвучало на фоне подготовки к судебному заседанию над свергнутым Николасом Мадуро в Нью-Йорке.

Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп предупредил новую главу Венесуэлы Делси Родригес о суровых последствиях, если она не изменит политический курс страны. Заявление прозвучало в интервью журналу The Atlantic на фоне подготовки к судебному заседанию над свергнутым Николасом Мадуро в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Трамп четко дал понять, что ожидает от Родригес, ранее занимавшей пост вице-президента, полной лояльности к интересам США и проведения демократических реформ.

Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро

- заявил американский президент.

Он подчеркнул, что смена власти в Венесуэле необходима, поскольку "хуже уже не будет", и назвал устранение предыдущего режима благом для страны.

Реакция Каракаса и Вашингтона

Делси Родригес, которая должна принести присягу президента в понедельник в 08:00 по местному времени, пытается смягчить напряженность. Во время первого заседания кабинета министров она предложила Вашингтону повестку дня, ориентированную на совместное развитие в рамках международного права. Несмотря на поддержку со стороны Верховного суда и военных Венесуэлы, ее положение остается шатким из-за прямого давления США.

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки

Государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, несмотря на субботние авиаудары по Каракасу, в результате которых Мадуро и его жена были взяты под стражу. В то же время часть американских законодателей-демократов уже назвала эту спецоперацию "актом войны", выходящим за рамки международных норм.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия". 

Позже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. 

Несколькими часами позже Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес перенять полномочия главы государства.

Степан Гафтко

