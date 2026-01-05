"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 16738 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 31377 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 51754 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 37216 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 48518 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 55062 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60268 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56389 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51476 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67020 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
80%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада4 января, 18:35 • 6570 просмотра
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video4 января, 18:50 • 11047 просмотра
Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии4 января, 19:05 • 3930 просмотра
Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"4 января, 19:24 • 3468 просмотра
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях4 января, 20:17 • 5576 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 97821 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 116465 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 125511 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 261344 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 197270 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Тайсон Фьюри
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Украина
Дания
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 15140 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 13080 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 14751 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24706 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71774 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, обвинив президента Густаво Петро в содействии наркоторговле. Это произошло после задержания Николаса Мадуро, что свидетельствует об усилении давления США на латиноамериканских лидеров.

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 января, выступил с резким предупреждением в адрес правительства Колумбии, не исключив возможности проведения военной операции в этой стране. Заявление прозвучало на борту президентского самолета Air Force One во время возвращения Трампа в Вашингтон, пишет УНН.

Детали

Американский лидер подверг жесткой критике президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии наркоторговле. Трамп намекнул, что колумбийское руководство может стать следующей целью после успешного задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Колумбия тоже очень больна, ею руководит больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго этим будет заниматься

- заявил Трамп журналистам.

Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США: лидер страны озвучил причину12.11.25, 06:01 • 4789 просмотров

На прямой вопрос о вероятности начала военной операции против Колумбии президент США ответил: "Мне это звучит хорошо".

Контекст региональной напряженности

Эти угрозы прозвучали лишь через день после того, как спецподразделения США в ходе операции "Абсолютная решимость" захватили Николаса Мадуро в Каракасе и доставили его в Нью-Йорк. Администрация Трампа рассматривает борьбу с наркотрафиком как приоритет национальной безопасности и использует силовое давление на лидеров латиноамериканских стран, которых считает причастными к контрабанде наркотиков.

Ранее Трамп уже называл Густаво Петро "нарушителем спокойствия" и советовал ему "остерегаться", заявляя о наличии в Колумбии многочисленных "фабрик" по производству кокаина, работающих на рынок США. 

США ввели санкции против президента Колумбии и его ближайшего окружения24.10.25, 22:52 • 4057 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Самолет президента США
Николас Мадуро
Густаво Петро
Колумбия
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты