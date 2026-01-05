"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки
Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, обвинив президента Густаво Петро в содействии наркоторговле. Это произошло после задержания Николаса Мадуро, что свидетельствует об усилении давления США на латиноамериканских лидеров.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 января, выступил с резким предупреждением в адрес правительства Колумбии, не исключив возможности проведения военной операции в этой стране. Заявление прозвучало на борту президентского самолета Air Force One во время возвращения Трампа в Вашингтон, пишет УНН.
Американский лидер подверг жесткой критике президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии наркоторговле. Трамп намекнул, что колумбийское руководство может стать следующей целью после успешного задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Колумбия тоже очень больна, ею руководит больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго этим будет заниматься
На прямой вопрос о вероятности начала военной операции против Колумбии президент США ответил: "Мне это звучит хорошо".
Контекст региональной напряженности
Эти угрозы прозвучали лишь через день после того, как спецподразделения США в ходе операции "Абсолютная решимость" захватили Николаса Мадуро в Каракасе и доставили его в Нью-Йорк. Администрация Трампа рассматривает борьбу с наркотрафиком как приоритет национальной безопасности и использует силовое давление на лидеров латиноамериканских стран, которых считает причастными к контрабанде наркотиков.
Ранее Трамп уже называл Густаво Петро "нарушителем спокойствия" и советовал ему "остерегаться", заявляя о наличии в Колумбии многочисленных "фабрик" по производству кокаина, работающих на рынок США.
