Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США: лидер страны озвучил причину
Киев • УНН
Президент Колумбии Густаво Петро приказал приостановить обмен разведданными с США. Это решение будет действовать, пока Вашингтон не прекратит нападения на лодки в Карибском бассейне.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал колумбийским силам общественной безопасности приостановить обмен разведданными с разведывательными службами США. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
По словам Петро, приказ будет действовать, пока Вашингтон не прекратит нападения на лодки в Карибском бассейне.
Борьба с наркотиками должна согласовываться с правами человека народов Карибского бассейна
Он также сослался на историю сотрудничества Колумбии и США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Напомним
После ударов американских войск по двум судам, связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана, погибло по меньшей мере шесть человек. Операции вызвали дипломатическое напряжение в Латинской Америке и споры в Конгрессе США.
Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС11.11.25, 19:42 • 2852 просмотра