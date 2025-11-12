Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США: лидер страны озвучил причину

$41.960.02
48.540.04
ukenru
11 ноября, 19:55 • 14367 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 35963 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 41373 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 62341 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 38697 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 55583 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 45897 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23335 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25190 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26519 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф первый человекоподобный робот упал на презентации: его прикрыли от зрителейVideo11 ноября, 19:26 • 15426 просмотра
Кабмин признал работу наблюдательного совета "Энергоатома" неудовлетворительной11 ноября, 19:36 • 3956 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 13208 просмотра
В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11 ноября, 21:51 • 3294 просмотра
"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic11 ноября, 22:19 • 9904 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 62347 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 49572 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 55586 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 45899 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 95924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Густаво Петро
Тимур Миндич
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Германия
Италия
Греция
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 13307 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 31295 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 36456 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 62125 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 138482 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Северный поток
Беспилотный летательный аппарат

Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США: лидер страны озвучил причину

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Президент Колумбии Густаво Петро приказал приостановить обмен разведданными с США. Это решение будет действовать, пока Вашингтон не прекратит нападения на лодки в Карибском бассейне.

Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США: лидер страны озвучил причину

Президент Колумбии Густаво Петро приказал колумбийским силам общественной безопасности приостановить обмен разведданными с разведывательными службами США. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

По словам Петро, приказ будет действовать, пока Вашингтон не прекратит нападения на лодки в Карибском бассейне.

Борьба с наркотиками должна согласовываться с правами человека народов Карибского бассейна

отметил колумбийский лидер.

Он также сослался на историю сотрудничества Колумбии и США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним

После ударов американских войск по двум судам, связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана, погибло по меньшей мере шесть человек. Операции вызвали дипломатическое напряжение в Латинской Америке и споры в Конгрессе США.

Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС11.11.25, 19:42 • 2852 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Густаво Петро
Колумбия