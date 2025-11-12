Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США: лідер країни озвучив причину
Київ • УНН
Президент Колумбії Густаво Петро наказав призупинити обмін розвідданими зі США. Це рішення діятиме, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні.
Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідданими з розвідувальними службами США. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
За словами Петро, наказ діятиме, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні.
Боротьба з наркотиками має узгоджуватися з правами людини народів Карибського басейну
Він також послався на історію співпраці Колумбії та США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Нагадаємо
Після ударів американських військ по двох суднах, пов'язаних з наркокартелями у східній частині Тихого океану, загинуло щонайменше шість людей. Операції викликали дипломатичне напруження в Латинській Америці та суперечки у Конгресі США.
Президент Колумбії пропонує створити новий Латиноамериканський союз за зразком ЄС11.11.25, 19:42 • 3764 перегляди