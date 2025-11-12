Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США: лідер країни озвучив причину

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20674 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50344 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46898 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50219 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48068 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44064 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59993 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62884 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82369 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132023 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50859 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69677 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45905 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65160 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132023 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13375 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23213 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22566 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61811 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62024 перегляди
Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США: лідер країни озвучив причину

Київ • УНН

 • 4402 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро наказав призупинити обмін розвідданими зі США. Це рішення діятиме, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні.

Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США: лідер країни озвучив причину

Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідданими з розвідувальними службами США. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Петро, наказ діятиме, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні.

Боротьба з наркотиками має узгоджуватися з правами людини народів Карибського басейну

зазначив колумбійський лідер.

Він також послався на історію співпраці Колумбії та США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо

Після ударів американських військ по двох суднах, пов'язаних з наркокартелями у східній частині Тихого океану, загинуло щонайменше шість людей. Операції викликали дипломатичне напруження в Латинській Америці та суперечки у Конгресі США.

Президент Колумбії пропонує створити новий Латиноамериканський союз за зразком ЄС11.11.25, 19:42 • 3764 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Густаво Петро
Колумбія