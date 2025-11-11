Президент Колумбії пропонує створити новий Латиноамериканський союз за зразком ЄС
Київ • УНН
Президент Колумбії закликав до створення Латиноамериканського союзу зі спільним парламентом і президентством, подібного до ЄС. Ця ініціатива є відповіддю на дії США в регіоні.
Президент Колумбії Густаво Петро виступив із закликом до відновлення ідеї Великої Колумбії – федерації, що існувала у XIX столітті й охоплювала значну частину Південної Америки. Політик запропонував створити сучасний Латиноамериканський союз зі спільним парламентом і президентством, подібний до Європейського Союзу. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Як зазначив Петро, така інтеграція могла б стати "відповіддю на агресію США" в регіоні. Його слова пролунали після операцій Вашингтона в Карибському басейні, які адміністрація Дональда Трампа називає антинаркотичними. Міністр внутрішніх справ Колумбії згодом назвав ініціативу президента радше "символічною".
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters02.11.25, 16:34 • 11846 переглядiв
У дописі на X Петро підкреслив, що Латинська Америка має "глибшу, але менш успішну історію інтеграції, ніж ЄС". Його заява стала ще одним проявом напруженості між Боготою та Вашингтоном, які донедавна вважалися стратегічними союзниками у боротьбі з наркотрафіком.
США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб10.11.25, 18:50 • 28194 перегляди