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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21195 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139957 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129700 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193531 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76952 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Президент Колумбії назвав "дурістю" угоду України зі США про рідкоземи: МЗС відреагувало

Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.

Політика • 27 лютого, 12:36 • 21695 перегляди

Президент Колумбії порівняв шкідливість кокаїну та віскі: що він заявив

Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.

Новини Світу • 5 лютого, 11:37 • 26738 перегляди

Лідери країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Президенти країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт 30 січня через масові депортації мігрантів США. Зустріч скликала президентка Гондурасу на прохання лідера Колумбії для обговорення міграції та регіональної єдності.

Новини Світу • 28 січня, 17:53 • 27173 перегляди

У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.

Новини Світу • 27 січня, 15:08 • 45942 перегляди

Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США - Білий дім

Білий дім повідомив про досягнення угоди з Колумбією щодо прийому всіх нелегальних мігрантів, депортованих зі США. В обмін США відкладуть запровадження 25% мита на колумбійські товари.

Новини Світу • 27 січня, 05:36 • 32165 перегляди

США призупинили обробку віз у Колумбії

Посольство США в Колумбії призупинило обробку віз після відмови країни прийняти депортаційні рейси. США запровадили візові санкції проти колумбійських чиновників до виконання зобов'язань.

Новини Світу • 27 січня, 03:23 • 29595 перегляди

Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.

Новини Світу • 27 січня, 01:55 • 29989 перегляди

Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.

Новини Світу • 26 січня, 20:02 • 101134 перегляди

Колумбія пообіцяла "війну" лівим партизанам після загибелі 100 людей

Колумбія оголосила надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгорнула 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.

Новини Світу • 21 січня, 10:07 • 29145 перегляди

Ескалація в Колумбії: кількість жертв насильства зросла до 80 осіб

На північному сході Колумбії спалахнув збройний конфлікт між ELN та колишніми членами FARC. Щонайменше 80 людей загинули, 8000 стали біженцями, а президент припинив мирні переговори.

Новини Світу • 20 січня, 03:55 • 30796 перегляди

Збройні сутички в Колумбії: щонайменше 39 людей загинули на кордоні з Венесуелою

У прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер загинули щонайменше 39 людей через конфлікти між нелегальними збройними групами. Боротьба за контроль над наркоторгівлею призвела до призупинення мирних переговорів з ELN.

Новини Світу • 18 січня, 01:20 • 30344 перегляди

Президент Колумбії в останній момент відмовився із участі у Саміті миру

Президент Колумбії Густаво Петро скасував свою участь у Саміті миру в Швейцарії, мотивуючи це тим, що конференція "по суті є переходом на бік війни", а також бажанням Латинської Америки будувати мир і припиняти конфлікти.

Війна • 15 червня, 15:49 • 109132 перегляди

Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю

Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю до тих пір, поки не закінчиться конфлікт в Секторі Гази і Ізраїль не виконає постанови Міжнародного суду, посилаючись на триваючий "геноцид" з боку ізраїльського уряду.

Війна • 9 червня, 03:24 • 70448 перегляди

У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Новини Світу • 29 травня, 14:57 • 21703 перегляди

Колумбія відкриє посольство в Рамаллі, визнавши палестинську державність: наказ Президента

Президент Колумбії Густаво Петро розпорядився відкрити колумбійське посольство в палестинському місті Рамаллах, визнавши Палестину державою.

Новини Світу • 23 травня, 03:44 • 22791 перегляди

Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем через розбіжності щодо ситуації в Газі, а президент Петро назвав дії Ізраїлю в Газі "геноцидом".

Війна • 2 травня, 03:30 • 21189 перегляди

Колумбія висилає аргентинських чиновників

Колумбія вислала аргентинських дипломатів після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей неодноразово образив президента Колумбії Густаво Петро, назвавши його "вбивцею, терористом і комуністом".

Політика • 28 березня, 06:05 • 32093 перегляди

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після заяв Мілея

Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.

Новини Світу • 27 січня, 01:45 • 27063 перегляди