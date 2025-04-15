Президент Колумбії в останній момент відмовився із участі у Саміті миру

Президент Колумбії Густаво Петро скасував свою участь у Саміті миру в Швейцарії, мотивуючи це тим, що конференція "по суті є переходом на бік війни", а також бажанням Латинської Америки будувати мир і припиняти конфлікти.