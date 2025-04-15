Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.
Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.
Президенти країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт 30 січня через масові депортації мігрантів США. Зустріч скликала президентка Гондурасу на прохання лідера Колумбії для обговорення міграції та регіональної єдності.
США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.
Білий дім повідомив про досягнення угоди з Колумбією щодо прийому всіх нелегальних мігрантів, депортованих зі США. В обмін США відкладуть запровадження 25% мита на колумбійські товари.
Посольство США в Колумбії призупинило обробку віз після відмови країни прийняти депортаційні рейси. США запровадили візові санкції проти колумбійських чиновників до виконання зобов'язань.
Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.
Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.
Колумбія оголосила надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгорнула 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.
На північному сході Колумбії спалахнув збройний конфлікт між ELN та колишніми членами FARC. Щонайменше 80 людей загинули, 8000 стали біженцями, а президент припинив мирні переговори.
У прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер загинули щонайменше 39 людей через конфлікти між нелегальними збройними групами. Боротьба за контроль над наркоторгівлею призвела до призупинення мирних переговорів з ELN.
Президент Колумбії Густаво Петро скасував свою участь у Саміті миру в Швейцарії, мотивуючи це тим, що конференція "по суті є переходом на бік війни", а також бажанням Латинської Америки будувати мир і припиняти конфлікти.
Колумбія призупиняє експорт вугілля до Ізраїлю до тих пір, поки не закінчиться конфлікт в Секторі Гази і Ізраїль не виконає постанови Міжнародного суду, посилаючись на триваючий "геноцид" з боку ізраїльського уряду.
Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.
Президент Колумбії Густаво Петро розпорядився відкрити колумбійське посольство в палестинському місті Рамаллах, визнавши Палестину державою.
Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем через розбіжності щодо ситуації в Газі, а президент Петро назвав дії Ізраїлю в Газі "геноцидом".
Колумбія вислала аргентинських дипломатів після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей неодноразово образив президента Колумбії Густаво Петро, назвавши його "вбивцею, терористом і комуністом".
Колумбія відкликала свого посла з Аргентини після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей зробив неповажні коментарі, назвавши президента Колумбії Густаво Петро "комуністичним вбивцею", що призвело до загострення відносин між двома країнами.