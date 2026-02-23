$43.270.00
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 15617 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 23362 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 30625 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 31922 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 44837 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51040 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41271 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66314 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 71027 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Колумбія не зможе імпортувати венесуельський газ через відсутність американської ліцензії та технічні проблеми

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Колумбійська Ecopetrol не може імпортувати газ з Венесуели через відсутність дозволу США та незадовільний стан газопроводу. Країна шукає альтернативи для подолання дефіциту палива.

Колумбія не зможе імпортувати венесуельський газ через відсутність американської ліцензії та технічні проблеми
Фото: Bloomberg

Державна нафтова компанія Колумбії Ecopetrol SA наразі не має юридичної можливості розпочати постачання природного газу з Венесуели. Міністр гірничої промисловості та енергетики Едвін Пальма повідомив, що для здійснення такої транзакції необхідний спеціальний дозвіл від Управління контролю за іноземними активами США, якого компанія не має. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Уряд президента Густаво Петро змушений шукати альтернативні шляхи подолання дефіциту палива, оскільки внутрішні запаси газу в Колумбії продовжують стрімко скорочуватися. Наразі країна змушена купувати дорогий зріджений природний газ на міжнародних ринках, щоб забезпечити роботу промислових підприємств та побутові потреби населення.

Дональд Трамп та Густаво Петро провели першу зустріч у Білому домі04.02.26, 01:14 • 4776 переглядiв

Окрім відсутності санкційних дозволів, значною перешкодою є незадовільний стан газопроводу, що з'єднує дві країни, адже він потребує капітального ремонту перед початком будь-якої експлуатації.

На жаль, схоже, ми не зможемо здійснити цю транзакцію через Ecopetrol. Потрібна ліцензія уряду Сполучених Штатів. А подання заявки на нову ліцензію було б складнішим і трудомістким, а час для нас має вирішальне значення

– заявив Пальма під час виступу перед журналістами.

Перспективи вирішення паливного дефіциту

Попри візити висопосадовців до Каракаса, перспективи швидкого відновлення імпорту залишаються примарними через бюрократичні обмеження з боку США.

Колумбійська влада визнає, що отримання нових дозволів є занадто тривалим процесом, який не відповідає терміновим потребам енергосистеми. У зв'язку з цим енергетичний сектор країни готується до подальшого зростання витрат на енергоносії, поки не буде знайдено стабільного вирішення питання поставок або не відновлено власну видобувну базу.

Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21.02.26, 06:31 • 22181 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Густаво Петро
Колумбія
Bloomberg
Венесуела
Сполучені Штати Америки