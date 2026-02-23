Колумбія не зможе імпортувати венесуельський газ через відсутність американської ліцензії та технічні проблеми
Колумбійська Ecopetrol не може імпортувати газ з Венесуели через відсутність дозволу США та незадовільний стан газопроводу. Країна шукає альтернативи для подолання дефіциту палива.
Державна нафтова компанія Колумбії Ecopetrol SA наразі не має юридичної можливості розпочати постачання природного газу з Венесуели. Міністр гірничої промисловості та енергетики Едвін Пальма повідомив, що для здійснення такої транзакції необхідний спеціальний дозвіл від Управління контролю за іноземними активами США, якого компанія не має. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Уряд президента Густаво Петро змушений шукати альтернативні шляхи подолання дефіциту палива, оскільки внутрішні запаси газу в Колумбії продовжують стрімко скорочуватися. Наразі країна змушена купувати дорогий зріджений природний газ на міжнародних ринках, щоб забезпечити роботу промислових підприємств та побутові потреби населення.
Окрім відсутності санкційних дозволів, значною перешкодою є незадовільний стан газопроводу, що з'єднує дві країни, адже він потребує капітального ремонту перед початком будь-якої експлуатації.
На жаль, схоже, ми не зможемо здійснити цю транзакцію через Ecopetrol. Потрібна ліцензія уряду Сполучених Штатів. А подання заявки на нову ліцензію було б складнішим і трудомістким, а час для нас має вирішальне значення
Перспективи вирішення паливного дефіциту
Попри візити висопосадовців до Каракаса, перспективи швидкого відновлення імпорту залишаються примарними через бюрократичні обмеження з боку США.
Колумбійська влада визнає, що отримання нових дозволів є занадто тривалим процесом, який не відповідає терміновим потребам енергосистеми. У зв'язку з цим енергетичний сектор країни готується до подальшого зростання витрат на енергоносії, поки не буде знайдено стабільного вирішення питання поставок або не відновлено власну видобувну базу.
