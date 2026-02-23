$43.270.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ из-за отсутствия американской лицензии и технических проблем

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Колумбийская Ecopetrol не может импортировать газ из Венесуэлы из-за отсутствия разрешения США и неудовлетворительного состояния газопровода. Страна ищет альтернативы для преодоления дефицита топлива.

Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ из-за отсутствия американской лицензии и технических проблем
Фото: Bloomberg

Государственная нефтяная компания Колумбии Ecopetrol SA в настоящее время не имеет юридической возможности начать поставки природного газа из Венесуэлы. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма сообщил, что для осуществления такой транзакции необходимо специальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США, которого у компании нет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительство президента Густаво Петро вынуждено искать альтернативные пути преодоления дефицита топлива, поскольку внутренние запасы газа в Колумбии продолжают стремительно сокращаться. В настоящее время страна вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ на международных рынках, чтобы обеспечить работу промышленных предприятий и бытовые нужды населения.

Дональд Трамп и Густаво Петро провели первую встречу в Белом доме

Помимо отсутствия санкционных разрешений, значительным препятствием является неудовлетворительное состояние газопровода, соединяющего две страны, ведь он требует капитального ремонта перед началом любой эксплуатации.

К сожалению, похоже, мы не сможем осуществить эту транзакцию через Ecopetrol. Требуется лицензия правительства Соединенных Штатов. А подача заявки на новую лицензию была бы более сложной и трудоемкой, а время для нас имеет решающее значение

– заявил Пальма во время выступления перед журналистами.

Перспективы решения топливного дефицита

Несмотря на визиты высокопоставленных чиновников в Каракас, перспективы быстрого возобновления импорта остаются призрачными из-за бюрократических ограничений со стороны США.

Колумбийские власти признают, что получение новых разрешений является слишком длительным процессом, который не соответствует срочным потребностям энергосистемы. В связи с этим энергетический сектор страны готовится к дальнейшему росту затрат на энергоносители, пока не будет найдено стабильного решения вопроса поставок или не восстановлена собственная добывающая база.

Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Густаво Петро
Колумбия
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Соединённые Штаты