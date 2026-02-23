Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ из-за отсутствия американской лицензии и технических проблем
Киев • УНН
Колумбийская Ecopetrol не может импортировать газ из Венесуэлы из-за отсутствия разрешения США и неудовлетворительного состояния газопровода. Страна ищет альтернативы для преодоления дефицита топлива.
Государственная нефтяная компания Колумбии Ecopetrol SA в настоящее время не имеет юридической возможности начать поставки природного газа из Венесуэлы. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма сообщил, что для осуществления такой транзакции необходимо специальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США, которого у компании нет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Правительство президента Густаво Петро вынуждено искать альтернативные пути преодоления дефицита топлива, поскольку внутренние запасы газа в Колумбии продолжают стремительно сокращаться. В настоящее время страна вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ на международных рынках, чтобы обеспечить работу промышленных предприятий и бытовые нужды населения.
Помимо отсутствия санкционных разрешений, значительным препятствием является неудовлетворительное состояние газопровода, соединяющего две страны, ведь он требует капитального ремонта перед началом любой эксплуатации.
К сожалению, похоже, мы не сможем осуществить эту транзакцию через Ecopetrol. Требуется лицензия правительства Соединенных Штатов. А подача заявки на новую лицензию была бы более сложной и трудоемкой, а время для нас имеет решающее значение
Перспективы решения топливного дефицита
Несмотря на визиты высокопоставленных чиновников в Каракас, перспективы быстрого возобновления импорта остаются призрачными из-за бюрократических ограничений со стороны США.
Колумбийские власти признают, что получение новых разрешений является слишком длительным процессом, который не соответствует срочным потребностям энергосистемы. В связи с этим энергетический сектор страны готовится к дальнейшему росту затрат на энергоносители, пока не будет найдено стабильного решения вопроса поставок или не восстановлена собственная добывающая база.
