Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ из-за отсутствия американской лицензии и технических проблем

Государственная нефтяная компания Колумбии Ecopetrol SA в настоящее время не имеет юридической возможности начать поставки природного газа из Венесуэлы. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма сообщил, что для осуществления такой транзакции необходимо специальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США, которого у компании нет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Правительство президента Густаво Петро вынуждено искать альтернативные пути преодоления дефицита топлива, поскольку внутренние запасы газа в Колумбии продолжают стремительно сокращаться. В настоящее время страна вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ на международных рынках, чтобы обеспечить работу промышленных предприятий и бытовые нужды населения.

Помимо отсутствия санкционных разрешений, значительным препятствием является неудовлетворительное состояние газопровода, соединяющего две страны, ведь он требует капитального ремонта перед началом любой эксплуатации.

К сожалению, похоже, мы не сможем осуществить эту транзакцию через Ecopetrol. Требуется лицензия правительства Соединенных Штатов. А подача заявки на новую лицензию была бы более сложной и трудоемкой, а время для нас имеет решающее значение