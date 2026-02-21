$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 9738 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 16081 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 15876 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 21587 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 22508 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 21184 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 24068 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 43232 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15218 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21320 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Графики отключений электроэнергии
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Колумбия и Венесуэла достигли прогресса в переговорах по возобновлению торговли природным газом. Стороны согласовали технические параметры возобновления работы трансграничного газопровода "Антонио Рикауртэ", который не эксплуатировался более десяти лет.

Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом

Правительство Колумбии объявило о существенных сдвигах в переговорах с Венесуэлой по поставкам природного газа, что должно помочь стране избежать энергетического дефицита в ближайшие годы. Согласно сообщению Bloomberg, стороны уже согласовали технические параметры возобновления работы трансграничного газопровода "Антонио Рикаурте", который не эксплуатировался более десяти лет. Об этом пишет УНН.

Детали

Этот прогресс критически важен для нашей энергетической безопасности. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить доступное топливо для промышленности и домохозяйств, используя существующую инфраструктуру

– отмечают в Министерстве энергетики Колумбии.

Возобновление импорта венесуэльского газа позволит Колумбии снизить зависимость от дорогого сжиженного природного газа (СПГ) и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В то же время проект вызывает дискуссии среди оппозиции, которая указывает на риски чрезмерной зависимости от Каракаса, особенно после недавних событий с задержанием лидеров венесуэльского правительства американскими силами. Однако колумбийские власти настаивают, что экономическая интеграция является ключом к долгосрочному миру и процветанию в регионе.

Технические вызовы и сроки реализации

Основной задачей на ближайшие месяцы является технический аудит и ремонт поврежденных участков газопровода длиной 225 километров. Ожидается, что первые поставки могут начаться уже в конце 2026 года, если сторонам удастся обойти финансовые ограничения и получить необходимые лицензии от международных регуляторов. Реализация этого соглашения станет важным шагом в формировании общего энергетического рынка Южной Америки и позволит Венесуэле начать монетизацию своих огромных газовых резервов.

Президент Колумбии согласился на создание независимой комиссии для расследования связей повстанцев с наркоторговлей15.02.26, 22:50 • 8648 просмотров

Степан Гафтко

