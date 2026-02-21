Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом

Правительство Колумбии объявило о существенных сдвигах в переговорах с Венесуэлой по поставкам природного газа, что должно помочь стране избежать энергетического дефицита в ближайшие годы. Согласно сообщению Bloomberg, стороны уже согласовали технические параметры возобновления работы трансграничного газопровода "Антонио Рикаурте", который не эксплуатировался более десяти лет. Об этом пишет УНН.

Детали

Этот прогресс критически важен для нашей энергетической безопасности. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить доступное топливо для промышленности и домохозяйств, используя существующую инфраструктуру – отмечают в Министерстве энергетики Колумбии.

Возобновление импорта венесуэльского газа позволит Колумбии снизить зависимость от дорогого сжиженного природного газа (СПГ) и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В то же время проект вызывает дискуссии среди оппозиции, которая указывает на риски чрезмерной зависимости от Каракаса, особенно после недавних событий с задержанием лидеров венесуэльского правительства американскими силами. Однако колумбийские власти настаивают, что экономическая интеграция является ключом к долгосрочному миру и процветанию в регионе.

Технические вызовы и сроки реализации

Основной задачей на ближайшие месяцы является технический аудит и ремонт поврежденных участков газопровода длиной 225 километров. Ожидается, что первые поставки могут начаться уже в конце 2026 года, если сторонам удастся обойти финансовые ограничения и получить необходимые лицензии от международных регуляторов. Реализация этого соглашения станет важным шагом в формировании общего энергетического рынка Южной Америки и позволит Венесуэле начать монетизацию своих огромных газовых резервов.

Президент Колумбии согласился на создание независимой комиссии для расследования связей повстанцев с наркоторговлей