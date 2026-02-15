Президент Колумбии согласился на создание независимой комиссии для расследования связей повстанцев с наркоторговлей
Президент Колумбии Густаво Петро поддержал инициативу повстанческой группировки ELN относительно внешнего аудита их деятельности. Целью является доказательство отсутствия прямого участия в наркоторговле, что может стать этапом мирного урегулирования.
Президент Колумбии Густаво Петро официально поддержал инициативу крупнейшей повстанческой группировки страны "Армия национального освобождения" (ELN) по проведению внешнего аудита их деятельности. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Это решение стало ответом на предложение лидера боевиков Антонио Гарсии, который стремится доказать отсутствие прямого участия своих подчиненных в незаконном обороте наркотиков. Такой шаг может стать важным этапом в длительном процессе мирного урегулирования в стране, где вооруженные конфликты десятилетиями финансируются за счет кокаинового бизнеса.
Заявления лидеров повстанцев и условия правительства
Конфликт интересов возник после публикации видеообращения Антонио Гарсии, в котором он признал факт взимания налогов с торговцев кокаином, но категорически отрицал контроль над лабораториями или логистическими маршрутами. Лидер повстанцев настаивает на прозрачной проверке, чтобы снять с организации обвинения в террористической деятельности, связанной с наркотиками.
ELN не имеет никакого отношения к торговле наркотиками
Президент Петро, который ранее неоднократно называл руководство ELN "наркоторговцами, переодетыми в партизан", выдвинул свои условия к будущей комиссии. По мнению главы государства, проверка должна быть сугубо научной, полностью независимой от политического влияния любых правительств, а ее результаты должны быть официально представлены Организации Объединенных Наций.
Стратегия замещения посевов коки в регионе Кататумбо
Помимо согласия на расследование, Густаво Петро призвал повстанцев продемонстрировать реальную приверженность мирному процессу через поддержку государственных программ. В частности, речь идет о замене плантаций коки законными сельскохозяйственными культурами в северо-восточном регионе Кататумбо, который остается одним из центров производства наркотического сырья.
