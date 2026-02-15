Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею
Київ • УНН
Президент Колумбії Густаво Петро підтримав ініціативу повстанського угруповання ELN щодо зовнішнього аудиту їхньої діяльності. Метою є доведення відсутності прямої участі у наркоторгівлі, що може стати етапом мирного врегулювання.
Президент Колумбії Густаво Петро офіційно підтримав ініціативу найбільшого повстанського угруповання країни "Армія національного визволення" (ELN) щодо проведення зовнішнього аудиту їхньої діяльності. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Це рішення стало відповіддю на пропозицію лідера бойовиків Антоніо Гарсії, який прагне довести відсутність прямої участі своїх підлеглих у незаконному обігу наркотиків. Такий крок може стати важливим етапом у тривалому процесі мирного врегулювання в країні, де збройні конфлікти десятиліттями фінансуються коштом кокаїнового бізнесу.
Заяви лідерів повстанців та умови уряду
Конфлікт інтересів виник після публікації відеозвернення Антоніо Гарсії, у якому він визнав факт стягнення податків із торговців кокаїном, але категорично заперечив контроль над лабораторіями чи логістичними маршрутами. Лідер повстанців наполягає на прозорій перевірці, щоб зняти з організації звинувачення в терористичній діяльності, пов'язаній із наркотиками.
ELN не має жодного стосунку до торгівлі наркотиками
Президент Петро, який раніше неодноразово називав керівництво ELN "наркоторговцями, переодягненими у партизанів", висунув свої умови до майбутньої комісії. На думку глави держави, перевірка має бути суто науковою, повністю незалежною від політичного впливу будь-яких урядів, а її результати повинні бути офіційно представлені Організації Об'єднаних Націй.
Стратегія заміщення посівів коки в регіоні Кататумбо
Окрім погодження на розслідування, Густаво Петро закликав повстанців продемонструвати реальну відданість мирному процесу через підтримку державних програм. Зокрема, йдеться про заміну плантацій коки законними сільськогосподарськими культурами в північно-східному регіоні Кататумбо, який залишається одним із центрів виробництва наркотичної сировини.
