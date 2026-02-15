Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею

$42.990.00
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 19313 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 25594 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого

15 лютого, 10:18
15 лютого, 10:18 • 22827 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка

15 лютого, 09:15
15 лютого, 09:15 • 24114 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський

15 лютого, 08:20
15 лютого, 08:20 • 62771 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні

14 лютого, 19:48
14 лютого, 19:48 • 47615 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана

14 лютого, 17:06
14 лютого, 17:06 • 41359 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський

14 лютого, 16:21
14 лютого, 16:21 • 32229 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України

14 лютого, 14:24
14 лютого, 14:24 • 30708 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД

14 лютого, 12:44
14 лютого, 12:44 • 25542 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас
15 лютого, 11:01
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора
15 лютого, 11:38
Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф
15 лютого, 12:18
ЄС на цьому етапі "не готовий" запропонувати Україні дату вступу до блоку - Рінкевичс та Каллас
15 лютого, 13:09
Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії
15 лютого, 13:24
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень

Ексклюзив

15 лютого, 14:11
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 19316 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа

Ексклюзив

13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 94656 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини

Ексклюзив

13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 152465 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Мюнхен
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро підтримав ініціативу повстанського угруповання ELN щодо зовнішнього аудиту їхньої діяльності. Метою є доведення відсутності прямої участі у наркоторгівлі, що може стати етапом мирного врегулювання.

Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею

Президент Колумбії Густаво Петро офіційно підтримав ініціативу найбільшого повстанського угруповання країни "Армія національного визволення" (ELN) щодо проведення зовнішнього аудиту їхньої діяльності. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Це рішення стало відповіддю на пропозицію лідера бойовиків Антоніо Гарсії, який прагне довести відсутність прямої участі своїх підлеглих у незаконному обігу наркотиків. Такий крок може стати важливим етапом у тривалому процесі мирного врегулювання в країні, де збройні конфлікти десятиліттями фінансуються коштом кокаїнового бізнесу.

Заяви лідерів повстанців та умови уряду

Конфлікт інтересів виник після публікації відеозвернення Антоніо Гарсії, у якому він визнав факт стягнення податків із торговців кокаїном, але категорично заперечив контроль над лабораторіями чи логістичними маршрутами. Лідер повстанців наполягає на прозорій перевірці, щоб зняти з організації звинувачення в терористичній діяльності, пов'язаній із наркотиками.

Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом10.01.26, 05:49 • 5324 перегляди

ELN не має жодного стосунку до торгівлі наркотиками

– заявив Гарсія, закликавши владу сформувати експертну групу для підтвердження цих слів.

Президент Петро, який раніше неодноразово називав керівництво ELN "наркоторговцями, переодягненими у партизанів", висунув свої умови до майбутньої комісії. На думку глави держави, перевірка має бути суто науковою, повністю незалежною від політичного впливу будь-яких урядів, а її результати повинні бути офіційно представлені Організації Об'єднаних Націй.

Стратегія заміщення посівів коки в регіоні Кататумбо

Окрім погодження на розслідування, Густаво Петро закликав повстанців продемонструвати реальну відданість мирному процесу через підтримку державних програм. Зокрема, йдеться про заміну плантацій коки законними сільськогосподарськими культурами в північно-східному регіоні Кататумбо, який залишається одним із центрів виробництва наркотичної сировини.

Президент Колумбії закликав США передати Ніколаса Мадуро для суду у Венесуелі28.01.26, 05:11 • 4586 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Густаво Петро
Колумбія
Організація Об'єднаних Націй